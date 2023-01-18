法國工人罷工抗議改革退休制度　大部分鐵路服務取消

法國政府有意提升法定退休年齡，在當地引起極大迴響，工會宣布19日發起罷工，屆時大部分鐵路服務取消，巴黎地鐵及航班亦會受到影響。



路透社報道，法國多個工會呼籲會員在19日罷工，法國國家鐵路（SNCF）指，罷工期間每三至五班高速鐵路（TGV）班次中，只有一班可以運作，地區公共交通（TER）的列車服務比例更降至十分一。而連接連接瑞士等地的國際列車同樣嚴重受阻或暫停。

在首都巴黎，區域快鐵（Reseau Express Regional，RER）的大部分班次取消，三條地鐵路線暫停運作，其餘路線服務亦會大受影響。另外當地南部的奧利機場（Orly）暫時是全國唯一參與罷工的機場，平均每五班航班就有一班取消，當局估計工潮或蔓延至其他地方。

除了運輸業，大批小學教師已表明加入工業行動，多個行業包括煉油廠工人及銀行員工等都有罷工計劃。

法國的退休金制度屬歐洲其中一個最慷慨兼昂貴制度，巴黎當局長年來有意改革，惟一直受到民眾反對，其中在1995年，數以百萬計民眾上街示威，成功迫使政府撤回計劃。而今次政府希望將退休年齡由現時的62歲升至64歲，除了面對極大阻力外，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在國會亦不是佔大多數，所以能否通過仍有變數。