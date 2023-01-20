德媒：台積電計劃在德國德累斯頓建廠

德國媒體報道，台積電計劃在德國建廠，並且有可能在東部城市德累斯頓設廠。



據德國之聲星期三（1月19日）報道，業界普遍估計，台積電將落腳有「薩克森矽谷」稱號的德累斯頓（Dresden）。

德累斯頓聚集着歐洲最大的半導體產業供應鏈，有博世、GF、英飛凌、SAW、X-Fab等半導體企業，從業員工8000人。博世、英飛凌和NXP等汽車配件生產商，都是台積電潛在客戶。

分析人士稱，台積電的德累斯頓建廠計劃還要看歐盟對晶片產業傾斜政策的落實情況。去年2月歐盟通過的《晶片法案》，為向晶片產業提供數百億歐元的補貼開放了綠燈，並簡化行政審批手續。有關新規預料最早今年6月開始生效。

台灣《電子時報》已在星期二（17日）報道，台積電歐洲首座新廠花落德國，「目前確定12寸新廠落腳德累斯頓」。

德國之聲也引述《法蘭克福匯報》報道，台積電已在去年徵詢了德國客戶對設廠的意見，反響非常積極。台積電證實，同前期產品供應商也已進行了洽談。

如果德累斯頓新廠計劃付諸實施，這將是台積電在歐洲投資建造的第一個生產基地。歐盟和德國都希望吸引晶片製造企業投資。

德國之聲認為，台積電赴德國投資建廠，印證了公司在全球分散生產線的策略，也是順應西方國家政府和重要客戶的推動。報道引述《法蘭克福匯報》的分析稱，這裏有兩重考慮，一是從冠病疫情爆發後全球出現的晶片荒中吸取教訓，二是在中國大陸對台威脅升級的背景下，為保障供應鏈安全而希望在本土生產。

台積電供應全球市場的高端晶片，絕大部分在台灣生產。台積電在美國亞利桑那州擁有兩家晶片工廠，為蘋果供應晶片。在日本熊本，台積電則正在與索尼合作建設一家晶片廠。

本文獲《聯合早報》授權轉載

