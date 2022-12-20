企業世界盃32巨企比拼　台積電擊敗Tesla阿里巴巴　最終輸給它

美國財經媒體CNBC舉辦「企業世界盃大賽」邀請全球32間大型企業參賽，仿照世足賽制，分成16組相互競賽，結果台積電（TSMC）代表隊一連擊敗NVIDIA、阿里巴巴、Tesla特斯拉、任天堂等企業，成功晉級決賽，最終惜敗給股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）。



CNBC舉辦的2022企業世界盃大賽（Stock World Cup 2022）邀請全球32間大型企業，仿照世足賽制，分成16組相互競賽，邀請全球各地財經專家針對「哪一間企業在未來12個月能帶給投資者更大的總回報」進行評比。

參與隊伍包含蘋果、騰訊、LV、Netflix、軟銀、摩根大通、三星等大型企業。

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台積電代表隊在第一輪32強擊敗Nvidia，接着在16強贏過阿里巴巴（Alibaba），8強後首先對上特斯拉（Tesla）依舊取勝，又在4強擊敗強敵任天堂（Nintendo）順利晉級總決賽，最終在決賽敗給巴郡。

CNBC強調，這場比賽從11月7日開始進行，而他們是第一次舉辦這類賽事，純屬娛樂目的，不作為專業投資建議。

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