蓬佩奧回憶錄：特朗普曾叫我「收聲」　避免進一步惹怒習近平

美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)1月24日推出回憶錄,部份內容提早曝光,據美媒1月19日報道,蓬佩奧在書中談到2020年3月底時任美國總統特朗普(Donald Trump)與中國國家主席習近平通話後,曾叫蓬佩奧在對華議題上「收聲」一陣子,避免進一步惹怒習近平。



蓬佩奧的回憶錄全名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love(寸步不讓:為我所愛的美國奮鬥,暫譯)。

新聞網站Semafor在1月19日報道,蓬佩奧在新書憶述2020年3月26日特朗普與習近平的一次通話,蓬佩奧當時是旁聽者之一,習近平向特朗普表示,這位美國總統的內閣成員正在破壞兩國領導人剛同意的中美第一階段貿易協議。

蓬佩奧1月24日出版回憶錄Never Give an Inch: Fighting for the America I Love

蓬佩奧認為習近平是希望特朗普開除他。在通話的前一天、即2020年3月25日,蓬佩奧公開批評中國不斷延後發放有關疫情的資訊,又指控中方參與散布假訊息。

據蓬佩奧指,通話數天後,特朗普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)向他談到習近平非常不滿,特朗普指,蓬佩奧激怒對方的行為令大家處於風險中(putting us all at risk),並說道「停止吧,看在上帝份上!」(Stop, for God’s sake!)

這位美國前國務卿稱,美國當時指望中國提供醫療防護設備,他尊重特朗普希望他停止批評中國的要求,但又指自己是「說實話」。

在疫情爆發後,蓬佩奧指控中國隱瞞疫情,又稱要追究責任等,中國外交部曾多次批評蓬佩奧反華,指對方睜著眼說瞎話,抹黑中國。