英國戰略草案促首相降低對台灣晶片依賴

英國官員起草的一份戰略草案建議首相蘇納克採取措施，降低對台灣半導體的依賴，以緩解台海關係可能對供應鏈帶來的威脅。



據彭博社星期五（1月20日）報道，這份尚未公布的文件指出，若中國大陸對台灣進行干預或動武，將威脅到台灣島內進出口，從而影響英國經濟。

台灣佔到全球先進晶片產能的逾90%，並擁有世界最大的半導體代工廠台積電。

戰略草案指出，半導體廣泛應用於從手機到汽車的各個領域，一旦短缺會擾亂整個經濟的供應鏈，近年來疫情中發生的短缺情況就是明證。

撰寫這份文件的官員還警告稱，中國大陸參與的對英國半導體企業收購構成了國家安全風險。不過，英國已經開始應對這一風險，其中商務大臣夏博思（Grant Shapps）曾下令一家中資公司釋出其持有的一家英國半導體晶圓製造廠的大部分股權。

這項戰略草案總結道，晶片供應為事關地緣政治和經濟發展的重大問題，認為英國應將微晶片採購源分散至形勢穩定的友邦，同時向研發投資至少數十億英鎊。

英國政府稱上述消息為「傳言」（speculation）並拒絕置評，僅稱該戰略將「適時」公佈。

報道還說，半導體企業因英國遲遲不公佈對該產業的支持打算而感到沮喪，正在權衡對英國的投資。他們指出，美國、歐洲等都出台了百億元級別的對本土半導體企業的補助計劃。

報道引述相關研究稱，英國此前不曾考慮過接近如此規模的補貼。研究也指出，政府應支持在國內開發化合物半導體等。這類晶片由不同於傳統矽片的材料製成，可用於電動汽車、5G無線技術和其它新興科技。

本文獲《聯合早報》授權轉載

