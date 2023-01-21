新媒：阮富仲加強對越共選繼任者影響力

過去幾年，越南共產黨中央總書記阮富仲因反腐行動贏得投資者的讚譽。如今，隨着黨內一些強人倒下，他的反腐行動似乎彰顯了另一個目的——加強他對黨內挑選繼任者的影響力。



越南國家主席阮春福日前因為屬下官員貪污瀆職，辭去所有黨政職務並退休。技術官僚出身的阮春福是外國投資者、外交官熟悉的越共領袖。他原是阮富仲的熱門接班人之一，卻在兩年前的黨選中落馬，僅出任國家主席。

越南由共產黨中央總書記、國家主席、政府總理、國會主席共同領導。雖然國家主席一職是象徵性領導職務，但仍是僅次於中央總書記的第二號人物。

高齡78歲的阮富仲原想把自己屬意的接班人推向中央總書記，卻未能如願以償，反而自己打破慣例開啟第三個任期。如今阮春福提早下台，阮富仲又能將自己屬意的繼任者推向越南最重要的領導職務。

風險和戰略諮詢公司化險集團駐越南首席分析師林阮說：「阮富仲多少有點保守主義，因為他看到政府中直接參與商業利益者的威脅。他覺得有必要重組政黨以加強黨的意識形態，而不是讓那些決定商業政策的人擔任重要黨職。」

目前有望成為新任國家主席的候選人有四位：現任國家副主席武氏映春、指揮阮富仲發動的反腐敗運動的現任公安部長蘇林、越共史上最年輕的中央書記處書記武文賞和現任胡志明市市委書記阮文年。

對於越共高層地震，外界反應不大。一名不願具名的美國高級國防官員說，美國與越南的關係前景依然樂觀。河內美國商會則認為政策不會發生劇烈變化。

投資者對阮春福引咎辭職也不以為意，一些投資者甚至認為，越共的反腐行動提振了國家的投資前景；但也有人認為，政局會持續動盪，下來可能會有更多高官下馬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

