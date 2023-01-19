國家主席阮春福引咎辭職，先別急着吹捧越南的政治改革魄力

越南國會常務委員會1月18日發布通知，宣佈由國家副主席武氏映春出任國家代主席。此前1月17日，越南官方媒體發布重磅消息說，越南國家主席阮春福因為對手下眾多官員的違規和錯誤行為負有責任，已辭去國家主席職。

根據越南官方的說法，阮春福本人並沒有問題，其辭職是要負上政治責任。

該消息之所以引發關注在於，越南有問責制度並不鮮見，但問責到政治局常委卻不多見。即便是問責常委，造成擔任常委的國家主席任期未滿即刻辭職退休的，更是罕有。

阮春福身後經常有一群年輕技術官僚，他們也是越南政府中的「救火隊員」，會捲入某些利益紛爭，如在2019年10月17日離奇墜樓身亡的教育部副部長黎海安就是其中一員。（新華社）

越共中央總書記、越南國家主席、越南總理、越南國會主席是越南權力框架下的四駕馬車。國家主席雖然是象徵性領導職務，但是阮春福在擔任國家主席之前曾任副總理、總理，在越共黨內和越南政府根基深厚，並非是毫無地位的象徵性國家領導人。

阮春福辭職僅僅是越南多名官員被爆在疫情期間違規這麼簡單嗎？

在2021年1月的越共十三大後，阮春福在越共黨內排名第二，僅次於阮富仲。熟悉越南政治生態的人都知道，如果得不到阮富仲的首肯，以阮春福的地位很難被問責。

阮春福的「被退休」，與其說是越南政治改革已經達到了可以問責國家主席的大膽地步，不如說是在以阮富仲為核心的政治權力構架下，阮春福這樣的二號人物命運完全由「阮核心」說了算。

越南當前的黨政軍核心是越共總書記阮富仲。（法新社）

阮富仲在2021年的越共十三大上第三次當選越共總書記。在第三任期，阮富仲已經是越南政治框架中絕對的核心。從選舉後全新的四大馬車看，總書記阮富仲、總理范明政和國會主席王廷惠均為北方人，且後兩者均為阮富仲的親密政治盟友和堅定的支持者。只有國家主席阮春福一人來自南方的廣南省，由原總理阮晉勇一手提拔起來。

阮富仲生於1944年，范明政生於1958年，王廷惠生於1957年，阮春福生於1954年。從年齡和資歷來說，四駕馬車中，阮富仲和阮春福是真正的權力者。范明政和王廷惠是阮富仲提拔起來的全新的權力繼承者。阮富仲不可能無限期連任總書記，第三任期可能是最後一屆。從2021年開始，阮富仲最重要的任務是佈局未來。

長期以來越南政治構架中，總書記出自北方，總理出自南方是慣例。但是伴隨着革新開放，南方派在經濟發展方面貢獻卓著，且不斷擴大總理的權限，導致南北方的政治博弈日趨激烈。在阮晉勇任總理時越南黨內一度出現了要求總理來兼任總書記的改革呼聲，顯示過分膨脹的政府權力已經開始出現了企圖侵蝕黨權的趨勢。

2016年4月6日，在越南首都河內，阮晉勇（左）在國會會議上投票。 越南第十三屆國會第十一次會議6日下午在首都河內召開全體會議，投票免去阮晉勇的政府總理職務。 （新華社）

阮富仲在越共十二大上擊敗時任總理阮晉勇的挑戰，連任總書記，阮晉勇被迫退休。越共十三大上，阮晉勇提拔的繼任總理阮春福轉任國家主席，阮富仲提拔的人選接任總理，這實際上是阮富仲一方的勝利，但並不是大勝。

作為擔任過副總理、總理的國家主席，阮春福並非等閒之輩。如果阮富仲突發意外，阮春福幾乎可以不費力接管最高權力。

此番疫情期間出現的違規和腐敗等行為，只是把阮春福拉下馬的契機。無論國家主席的繼任者是誰，在新的越共政治局中，其排名不可能短時間內攀升至前四。至此總理權力過大造成的四駕馬車權力失衡現象，得以短暫的糾偏。阮富仲也有更多的空間來佈局未來。