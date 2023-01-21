劉鶴耶倫會面內幕：把握茶歇時間滔滔討論　分析樂見「這一點」

中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫首次面對面會晤時，把握短暫的茶歇時間，私下討論了一些分歧。這一舉動釋放出中美要淡化緊張局勢，同時突出兩人會談具建設性基調的訊號。



中美都形容星期三（1月18日）在蘇黎世舉行的會議，是朝着改善對話邁出的一步，也是就分歧坦誠交換看法的機會。

耶倫當天在閉門會晤前的簡短公開講話中說：「我們有責任證明，中美能妥善處理分歧，防止競爭演變為近乎衝突……我們不允許誤解，特別是缺乏溝通造成的誤解，不必要地導致雙邊經濟和金融關係惡化。」

圖為2023年1月18日，美國財政部長耶倫與中國副總理劉鶴在瑞士蘇黎世率團會談。（Reuters）

劉鶴：會談氣氛融洽 成果積極涉及議題廣泛

劉鶴在會談後接受鳳凰衛視記者專訪時說，這次與美方會談氣氛融洽，成果積極，涉及議題廣泛。他希望這次瑞士之行讓全球市場看到，中國在經歷了疫情之後「又回來了」，並會加強與世界的合作。

劉鶴說，雙方從9時30分開始一直談到12時許。若不是因為美方要上飛機，可能會談得更長。「整個談話是非常專業，非常坦誠，非常深入的。可以說我們對中美關係的發展，對現狀以及下一步雙方如何加強合作進行了全面的討論。根本的目的還是落實兩國元首在峇厘島達成的重要共識。」

劉鶴說，雙方也就氣候變化領域、金融、能源、糧食安全、減債等各個方面充分交換了意見，表達了各自的核心關切。

一名要求匿名的美國官員透露了劉鶴與耶倫會晤的情況。他說，在預定的茶歇期間，兩人退到會議室一角，僅有翻譯人員陪同。過了一陣子，工作人員上前詢問是否應繼續正式會談，但兩人不願意被打斷，私下交流談得很好。

在接下來的正式會談中，當來到兩國存在爭議的課題時，劉鶴與耶倫告訴代表團，他們已經談了所有關鍵問題，因此無須再進行討論。此前，各方預計的爭議課題包括美國的出口和投資管制，北京近日對美國阻止中國獲取先進半導體設備表達不滿。

該美國官員說，這次會談觸及的一些關鍵話題包括美國壓制通貨膨脹、中國的房地產危機；債務沉重的中低收入國家面對的問題，耶倫特別提到了她本月將訪問的非洲國家贊比亞。

贊比亞是「共同框架」的一個重要案例。「共同框架」是一些富裕國家構建的計劃，旨在幫助負債國與國家和私人債權人進行債務談判。贊比亞在2020年違約，正尋求重組約128億美元的外債，其中約三分之一的債權人是中國。

美國財政部發布的聲明稱，雙方的討論「坦率、務實、具有建設性」，兩人「就宏觀經濟和金融形勢交換了看法……他們也都認同可持續發展的重要性，並將在雙邊和多邊領域加強氣候金融方面的合作」。

美國財政部也宣布耶倫今年將訪問中國，繼續推進兩國高級官員增加接觸的努力。

耶倫說，期待不久後前往中國，並歡迎中國財長官員訪問美國。美國沒有透露耶倫訪華日期，預計會在國務卿布林肯計劃中的年初中國行之後。

本文獲《聯合早報》授權轉載

