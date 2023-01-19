劉鶴： 中國又回來了　已準備好加強與世界的合作

中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，18號在蘇黎世同美國財長耶倫舉行了約三小時會談，兩國政府財政及商務部門高級別官員陪同出席。劉鶴在會談後接受鳳凰衛視記者曹劼的獨家專訪，表示這次與美方會談氣氛融洽，成果積極，涉及議題廣泛。他希望這次瑞士之行讓全球市場看到，中國在經歷了疫情之後又回來了，並會加强與世界的合作。



記者：劉副總理好，非常高興能够在瑞士專訪您。外界非常關注您此次瑞士之行，尤其是同美國財長耶倫的會談。今天會談時間有點超時，且雙方是面對面地進一步交談。雙方都談及了哪些議題？是否如外界所關注的，聚焦於中美經貿長期以來存在的一些爭執？是否涉及關稅、中概股企業在未來國際市場的發展等問題？這些問題該如何解决？您覺得接下來中美雙方之間是否有進一步對話的必要？

劉鶴：你的問題提得很好。首先，這次會談對雙方來說都是非常寶貴的。我們從9點半開始一直談到12點多。由於他們馬上要上飛機，所以不得不停止。如果有時間的話，可能會談得更長。整個談話我認為是非常專業的，非常坦誠的，非常深入的。可以說我們對中美關係的發展，對目前的現狀，以及下一步雙方如何加强合作進行了全面的討論。根本的目的還是落實兩國元首在峇厘島達成的重要共識。剛才你說的那些事兒，我們都討論了。同時我們也討論了雙方的合作，比如說在氣候變化領域、金融、能源、糧食安全、減債等各個方面，我們都充分交換了意見，雙方也都表達了各自的核心關切。

記者：劉副總理，這次您出席達沃斯世界經濟論壇年會，是新冠疫情以來中國第一次安排政府高官出席這樣的國際活動。跟訪您行程期間，我注意到您一下飛機就面帶笑容，與不同政要、各國新老朋友會面。但今年論壇的氣氛，願意面帶笑容的人似乎並不多，大家對今年的前景感到非常擔心，認為現在是一個分裂的世界。您如何看待當今分裂的格局，究竟存在哪些問題？大家都在尋求加强合作，從中方的角度來說，加强合作有哪些可行性和必要性？

劉鶴：首先我想說，今年這個論壇是疫情以來，來的人最多的，就是各國的政要、學者、商業領袖，大家都抱著非常高的期盼。因為世界發生了很多問題，最近三年以來，很多出乎意料的事件發生了。在這種情况下怎麽加强合作，是大家關注的熱點。那麽中國代表團來也受到了大家的高度關注。這次中國政府派代表團來，最主要的是介紹黨的二十大以後，中國的改革開放政策、中國的發展政策，包括（對）過去一年怎麽看，（對）未來、明年發展怎麽看，包括我們怎麽推進進一步貫徹新的發展理念，怎麽推動改革開放，怎麽促進國有企業改革的深化，怎麽促進民營經濟發展，怎麽深化對風險的防控等等。另外，各界對中國疫情政策的改變也高度關注，對中國應對氣候變化、治理的方案也都高度關注。我們根據黨的二十大精神介紹了以後，感覺大家對中國的理解在加深，所以各方面都說，「中國又回來了」。

記者：您在論壇期間提及，希望三月之後全面放開，迎接更多四面八方的訪客、投資者來到中國，大家都非常期待，您對此是不是也更有信心？

劉鶴：對，從總的情況來看，中國已經準備好了。希望外國朋友多到中國來，我們也歡迎更多外商到中國投資。我們也會全面改善中國的營商環境，我本人對此是抱著樂觀態度的。

本文獲新加坡《鳳凰衛視》授權轉載。

