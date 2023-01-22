BRICS｜南非大使：約13國有意加入　近半已正式申請

俄衛網1月22日引述南非駐莫斯科大使馬克圖卡在接受衛星通訊社採訪時稱，約有13個國家流露出對加入金磚國家的興趣，其中近一半國家已提交正式申請加入該組織。



他說：「現在約有13個希望加入金磚國家的國家。正式遞交申請的國家有6個，還有一些國家表示對此感興趣。我個人預計，那些已經遞交申請的國家將有優先權。」

他解釋說，希望加入的國家中有兩個非洲國家——阿爾及利亞和埃及，還有伊朗、巴林、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。

他說，金磚國家所有成員國都歡迎擴員，但需要確定新成員的接納方式。「金磚國家擴員問題已經提上議程，所有金磚國家成員國都歡迎擴員。我可以代表南非方面說，我們也贊成擴張，但這需要適當的形式——我們採用甚麼標準。」

南非：圖為2023年1月18日，鏡頭下南非一個住宅項目的建築地盤。它的地點位於約翰內斯堡（Johannesburg）以南的艾肯霍夫（Eikenhof）。（Reuters）

他說，南非2010年加入該組織，此後該組織一直沒有擴員。「問題是採用甚麼機制，因為現在沒有用於這項工作的形式。現在南非作為主席國將處理這個問題，在我們的任期內，金磚國家擴員將是優先事項之一。」

他強調，接受新成員的決定將共同做出。「目前我們還不知道將採用甚麼標準，但在這個過程中，我們應該徵得金磚國家所有成員國的同意，南非不會替所有國家做決定，這就是金磚國家的運作方式——按照共識原則，我們沒有否決權。」

早些時候，南非外交部長向衛星通訊社表示，金磚國家將在年底前決定接納新的國家希望加入組織的問題。

南非是金磚國家之一。圖為2019年6月18日，夜幕降臨後，南非開普敦在燈飾妝點下盡顯其繁榮一面。（Reuters）

馬克圖卡在訪問中也稱，南非期待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷等）參加8月舉行的金磚國家峰會，將發出正式邀請。

馬克圖卡大使說：「所有國家元首都受到邀請，這是標準做法。」這將是疫情後首次舉行面對面的金磚國家峰會。

他補充稱：「（普京是否出席），目前將取決於普京和克里姆林宮，但我們一定會向他發出邀請並將期待他參會。」

大使解釋稱，峰會地點尚未確定，但金磚國家領導人峰會可能在南非四大城市之一——約翰內斯堡（Johannesburg）、開普敦（Cape Town）、德班（Durban）或比勒陀利亞（Pretoria）舉行。

金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。包括阿根廷和伊朗在內的一些國家希望加入它。

南非2023年初從中國接過金磚國家輪值主席國，擔任至2023年底。