約翰遜卸任英國首相後首訪烏克蘭　籲提供武器

英國前首相約翰遜1月22日早上突訪烏克蘭，訪問烏首都基輔附近的小鎮布查（ Bucha，又譯作布恰）以及基輔州西北部的小鎮博羅江卡（Borodianka），期間與居民交談。



根據烏克蘭總統辦公室發布的影片，這位英國前首相走向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及一批官員。

約翰遜22日發聲明稱，他是獲澤連斯基邀請訪烏。

他說能讓俄烏終戰的唯一方法是烏克蘭獲勝，且愈快愈好。他說，現在是時候加倍努力，並為烏克蘭人提供完成此事所需的所有工具的時刻。

曾有報道稱英保守黨高層擔心，約翰遜倘再次訪烏，或會削弱現任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）權威。不過首相府對約翰遜之行回應，稱表示支持。

辛偉誠的新聞秘書稱，首相支持所有同事展示英國對烏克蘭支持，以及英國將繼續支持基輔。

約翰遜2022年9月卸任首相。他在2022年4月9日突訪烏克蘭，成為俄烏戰爭2022年2月24日爆發後，首位訪烏西方國家領袖。

約翰遜2022年6月及2022年8月都曾訪問烏克蘭。英國首相府稱，8月那一次是他卸任首相前最後一次訪烏。

布查及博羅江卡都在俄烏戰爭爆發後不久成為俄軍目標。俄軍一度佔領它們其後撤走。包括這2個小鎮在內，烏克蘭多地發現不少「亂葬崗」，部份死者生前疑遭性侵或虐待。俄羅斯國防部否認俄軍與此有關，稱俄軍不以平民為目標。