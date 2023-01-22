俄烏戰爭｜德國拒輸坦克　西方內部分裂還是「溫水煮蛙」？

1月20日萬眾期待的德國拉姆施泰因（Ramstein）歐美防長援烏大會來了又去，最讓烏克蘭失望的是德國社民黨（SPD）朔爾茨（Olaf Scholz）政府依舊拒絕任何國家向烏克蘭輸出德製「豹2」（Leopard 2）主戰坦克（MBT）。



剛上任兩天的德國新防長皮斯托厄斯（Boris Pistorius）否定「德國阻撓坦克輸烏」的批評，稱歐美盟友都未有「一致意見」。美國見狀也不好意思公開施壓德國，上至總統拜登（Joe Biden），下至防長奧斯汀（Lloyd Austin）對於德國的「阻撓」皆「打圓場」地稱，將會供應所有烏克蘭「所需要的」。



由於烏克蘭的確想在新一年展開反攻，主戰坦克對其推進將有重大助力。但由於美國的M1坦克（M1 Abrams）使用噴射引擎，能源消耗大、維修困難，因此，普遍用於歐洲十多個國家、總共有兩千多架的「豹2型」就成為了歐美主戰坦克輸烏的不二之選。波蘭、芬蘭等多個國家都表明願意將其「豹2」輸往烏克蘭，但他們都需要事先得到德國同意。

歐洲各國不停施壓

為了向德國總理朔爾茨施壓，歐洲國家可算是各出奇謀。先有法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出口術，在德、美兩國本月稍早分別宣布提供「步兵戰車」（IFV）的前一天，搶先宣布法國將向烏克蘭輸出「輕型戰場坦克」AMX-10RC。此舉除了引起軍事分析界「何謂坦克」的熱烈討論之外，更被德國輿論認為是馬克龍以「羞辱」方面向朔爾茨施壓的舉動。

被馬克龍稱為「輕型戰場坦克」的法製AXM-10RC。（Wikimedia Commons）

其後，擁有可類比「豹2」的「挑戰者2」的英國決定向烏克蘭輸出此種毫無疑問是主戰坦克的武器，實然打破了「北約主戰坦克輸烏」的禁忌。英國提供的14架「挑戰者2」固然是「有勝於無」，但「挑戰者2」並不普及、已存數量遠低於「豹2」，此舉無疑是另一種名大於實的施壓行動——畢竟，以往朔爾茨拒絕坦克輸烏的說詞，就只是德國不應單獨行動。

最離譜的可算是波蘭。在法英分別施壓之後，剛換了新防長的朔爾茨依然未肯轉軚，波蘭就趕在拉姆施泰因防長會之前，派出一位副外交部長聲言波蘭有可能不經德國同意而向烏克蘭輸出「豹2」，引來歐美媒體廣泛報道，可算是跟朔爾茨展開了一場「膽小鬼」遊戲，看看誰先退縮。

不過，朔爾茨最後依然堅持了不輸出主戰坦克的立場，讓不少拉姆施泰因的與會者失望而回。

德國總理朔爾茨出達達沃斯世界經濟論壇。（Reuters）

為何主戰坦克是「紅線」？

不少歐美國家的分析員都認朔爾茨的「堅決」大惑不解。畢竟德國實際上對烏克蘭的軍事援助其實比英國還要多，以單一國家計算排在美國之後。而且，德國早就向烏克蘭提供過不少會被人們（誤）認為是「坦克」的武器，包括早在去年夏天開始供應烏克蘭的「獵豹」（Gepard）防空坦克（又稱防空炮），以及本月稍早輸烏的「貂鼠」（Marder）步兵戰車。而在甚具代表性的「愛國者」（Patriot）導彈防禦系統輸往烏克蘭的行動中，德國也是其中三個供應方之一。

朔爾茨最近多次暗示的理由，也讓人費解。朔爾茨似乎是要美國首先同意供應烏克蘭M1坦克，然後德國才會跟隨美國步伐，向烏克蘭輸出其豹2主戰坦克。問題是，正正是因為M1坦克並不適用於烏克蘭戰場現況，德國的豹2才變成關鍵；如果M1有用，美國可能早就自行安排供應，不必依賴猶豫不決的朔爾茨政府。

朔爾茨已決定輸烏的「貂鼠」（Marder）步兵戰車。（Wikimedia Commons）

一些人認為朔爾茨是有意為俄烏和談和歐俄未來關係緩和創造條件。可是，烏克蘭與普京各自的談判條件都是對方不能接受的，因此和談的前提就是要其中一方取得勝利。但即使我們假設歐美對烏軍援一下子全然消失，在這個最壞情況之下，烏克蘭很可能只會變成另一個阿富汗，使俄烏戰爭變成歐洲土地上的長期衝突，歐俄未來關係更是無從談起。

理性分析不靈，有人就以文化和心理角度去嘗試理解朔爾茨。一方面，德國的「後二戰」敘事往往強調「歐洲人在二戰中學懂了和平的寶貴」，因此對於任何升級武力衝突的行動都有接近本能性的抗拒。但這種敘事忽略了一點：德國是因為被「打敗了」才「學懂和平」的。

另一方面，蘇聯在二戰中遭受嚴重損失，俄羅斯聯邦成立後，這種受害者敘事不止遍及俄羅斯，也為德國普遍接受，因此朔爾茨對於德國坦克再次在戰場上殺戮俄軍，就有了另一種歷史造成的不安感。但這種敘事又忽略了另一點：俄羅斯只是蘇聯的一部份，事實上如果按人口比例計算，白羅斯和烏克蘭的二戰死亡比俄羅斯還要高。

負責協調對烏軍援的北約（NATO）烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）1月20日在德國拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地舉行會議。（Reuters）

「溫水煮鞋」？

對於朔爾茨的動機，歐洲外交關係協會（ECFR）柏林辦公室的主任Jana Puglierin就有一個頗為獨特的分析。她認為朔爾茨有意支持烏克蘭，同時又總是擔心這樣會引來俄羅斯升級戰爭。「當聯邦總理大談『謹慎』，我認為他是指一種試探性進路，美國人稱之為『溫水煮蛙』。」也就是說，朔爾茨其實是有意進兩步退一步慢慢地增加對烏軍援，讓俄國相信分裂的西方援烏乏力，繼續埋首於其傳統戰爭路線，到頭來愈踩愈深，最終敗於烏克蘭戰場之上。

這個分析似乎頗有道理。這次拉姆施泰因防長會之後，全球媒體都在大肆報道德國堅拒向烏克蘭輸出坦克，營造出西方援烏不力、烏克蘭缺乏支援的氛圍。但大家都忽略了這次防長會的前後，歐美各國都大手增加了對烏軍援：瑞典輸出50架CV90步兵戰車；英國輸出600枚硫磺石（Brimstone）反坦克飛彈；丹麥提供19架法製凱撒（CAESAR）自走炮；波蘭提供60台蘇製S-60防空單管高射炮；愛沙尼亞提供數十台各式榴射炮；捷克決定加大榴彈砲、重要彈藥、裝甲車生產；拉脫維亞和立陶宛提供一系列刺針（Stinger）防空導彈、L-70防空炮，以及一些直升機和無人機；美國新增的25億美元軍援也包括額外59架M2布雷德利步兵戰車（M2 Bradley）、8個復仇者（Avenger）防空系統、90架（首次提供的）史崔克（Stryker）裝甲車等等……

德國新任防長皮斯托厄斯。（Reuters）

美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）會後便稱，美國這次軍援大概已相當於至少兩個聯合兵種軍團的需要（北約一個軍團大約有5,000人），擁有「進攻必需的裝甲」。

至於豹2主戰坦克的問題，德國防長皮斯托厄斯只稱德國將會點算可能輸烏的庫存，並沒有進一步的說明。然而，防長會之後，烏方就放風指德國已容許烏軍在擁有「豹2」的國家為此向烏軍提供訓練，德國方面也沒有否認這說法。由此可見，「豹2」的供應依然還在台面上。

到底朔爾茨的猶豫不決背後是否有這種「溫水煮鞋」的戰略考量？再觀察多幾個月，我們大概就會得到答案。