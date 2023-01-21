北約聲稱堅定援烏抗俄　應否供應坦克？各方莫衷一是

歐美多國連日宣布再向烏克蘭提供新一輪軍事援助，以抵禦俄羅斯侵略，其中英國更率先向烏克蘭供應挑戰者2（Challenger 2）主戰坦克。雖然北約（NATO）及盟國援烏立場堅定，卻未能在1月20日軍援會議上就提供坦克達成協議，揭露各國在來年戰略及烏克蘭所需軍備上的分歧。



英國外相祁湛明（James Cleverly）拜訪華盛頓時表示，若盟國利用俄羅斯弱點，迅速採取行動，烏克蘭有可能在今年取得「勝利」，並獲波蘭、芬蘭及波羅的海（Baltic Sea）諸國贊同。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在軍援會議結束後重申，認為烏克蘭難在今年內收復所有領土，最佳辦法為以外交談判手段結束戰爭。美方官員則表示，戰事或曠日持久，因資源有限，美方認為需要有所保留。

烏克蘭多次要求歐美國家提供軍備，其中包括主戰坦克。烏克蘭希望利用坦克的重火力和裝甲，收復被佔領的土地。歐美雖然陸續向烏克蘭提供戰車，但都僅屬輕坦克的一類。直至英國近日宣布，向烏克蘭供應挑戰者2主戰坦克。包括西班牙、芬蘭、波蘭在內，均表示願意向烏克蘭挑供豹2（Leopard 2）主戰坦克。

圖為2022年10月27日，德軍一輛豹2（Leopard 2）主戰坦克在立陶宛參加北約（NATO）軍事演習。（Getty）

豹2主戰坦克由德國製造，出口須經德國同意。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾嘗試說服德國向烏克蘭供應豹2主戰坦克，或至少容許波蘭等國交付，結果未能如願。德國防長皮斯托厄斯（Boris Pistorius）稱，未能在會上就此達成任何協議，但會盡快作出決定。

西方國家懷疑，德國遲遲未有作出決定，是憂慮外界在俄羅斯邊境看到德國坦克，會聯想到二戰時的納粹入侵。

談到德國目前立場時，英國官員表示，率先向烏克蘭供應主戰坦克，是為了鼓勵盟國跟進。

德國曾經表明，除非美國同意向烏克蘭提供美製坦克，否則德國將不會准許將坦克送往烏克蘭。而美國19日宣布提供新一輪軍援時，美製艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克並不在列。美方指原因為坦克耗油，且裝有噴氣式渦輪，難以維護。

要趕在俄軍之前發動春季的決定性攻勢，烏克蘭須取得盟國武器，並訓練士兵使用，時間非常有限，而坦克正是關鍵一環。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）感謝美方援助時稱，「（向美國）給予數百個感謝，但非數百個感謝不是數百輛坦克」。澤連斯基在德國電視台露面時，更直指「如果你們有豹（型坦克），那就把它交給我們。」