德國外長：不會阻止波蘭向烏克蘭提供坦克

德國表明不會阻止波蘭向烏克蘭提供德國製的豹2型坦克，這意味著正在竭力爭取現代坦克的基輔有可能取得突破。



路透社報道，面臨壓力為烏克蘭提供豹2型坦克的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）星期天（1月22日）說，德國對供應武器做的所有決定，都會與盟友包括美國協調。

同日遲些時候，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受法國LCI電視台訪問時被問到，假設波蘭未經德國同意就向烏克蘭供應豹2型坦克（Leopard 2），那會怎麼樣，她的回答是，「目前還沒有人向我們提出這個問題，但如果有人問我們，我們是不會阻止他們的。」

貝爾伯克的回應似乎比朔爾茨來得更進一步。上週德國和盟友舉行會議，並沒有就德國是否同意供應豹2型坦克，或允許其他國家把這種坦克供應給烏克蘭做出決定。

朔爾茨星期天到巴黎與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行峰會，兩人會後聯合召開新聞發布會，誓言只要有需要，就會一直協助烏克蘭，並支持起訴俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭罪行。

他們說，法德為烏克蘭提供的援助將集中在軍事和經濟等特定領域方面。

馬克龍在聯合新聞發布會上說，他不排除將勒克萊爾主戰坦克（Leclerc tank）派往烏克蘭的可能。

但馬克龍也說，派出坦克絕對不能讓局勢升級，必須考慮到為烏軍提供訓練所須時間，確保他們能有效使用這些坦克，而且絕不能危及法國自身的安全。

馬克龍說：「關於勒克萊爾主戰坦克，我已要求陸軍部長探討這個問題，但我們不排除任何可能性。」

他也補充說，這必須在未來幾天或幾週內與德國等盟國協調。

另外，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）星期天接受ARD電視台訪問時則透露，德國預計很快會對供應坦克事宜做出決定。但他也強調，德國不會倉促做出決定，因為政府有很多因素需要考慮，包括這對德國國內安全的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

