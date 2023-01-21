歐美未就向烏克蘭供應坦克達成共識　華府：俄烏戰爭會以談判解決

負責協調對烏軍援的北約（NATO）烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）1月20日在德國拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地舉行會議，討論新一輪軍事援助烏克蘭的計劃，外界預期美國和德國就供應坦克達成協議，但最終未有決定。

華府亦認為，俄烏戰爭會在談判桌上解決，估計烏克蘭在今年內難在今年內收復所有領土。



美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）在會後舉行記者會，奧斯汀表示，今次會面重點是關於烏克蘭的防空等能力，各國加強合作同步安排捐贈武器安排。

奧斯汀和米利都認為，聯繫小組的國家仍然團結一致，並與繼續援助烏克蘭，前者指出，這不只是關乎烏克蘭的安全，而是歐洲甚至全球安全，考慮下一代活在怎樣的世界。

至於關鍵的供應坦克問題，奧斯汀表示，華府未有公布供應M1坦克的計劃，德國亦尚未就提供豹2主戰坦克（Leopard 2）作決定，重申烏克蘭不是倚靠單一平台取得武器，而且亦需時數周為烏克蘭軍方提供相關訓練。他相信各方會為烏克蘭提供成功的最佳時機，並認為德國在軍援方面有極大貢獻，是一個可靠夥伴。

奧斯汀提到，烏克蘭計劃在春季發動對俄軍的反擊戰，米利表示，烏克蘭的戰線持續停滯，俄羅斯仍然佔領大量領土，因此估計基輔方面或難以在今年內將所有俄軍逐出當地。他認為，戰爭最終會在談判方式結束，對俄羅斯而言會是一個災難。