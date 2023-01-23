農曆新年美國槍擊案疑犯行兇動機「有兩說」官方未證實

美國加州（California）洛杉磯郡蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park）1月21日一間舞廳發生槍擊案，10死10傷。美媒稱已自轟身亡的亞裔男疑犯，疑因妻子獲邀出席舞會，他卻沒有被邀請動殺機。



事發於21日晚上約10時，槍手在蒙市Star Ballroom Dance Studio（舞星大舞廳）開槍，導致10人死亡、10人受傷。約17分鐘後，槍手持槍來到阿爾漢布拉（Alhambra）一間名為Lai Lai Ballroom & Studio的舞廳，現場民眾奪去他手上的槍，他之後逃走。

美國電視台ABC7 News於23日稱，警方指疑犯是72歲Huu Can Tran。從姓氏看來，他有可能是姓陳的越南華裔人士。

報道指，當地社區領袖、洛杉磯中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）表示，舞星大舞廳的老闆21日晚在舞廳舉行活動，他與當晚有出席活動的朋友以及其他社區領袖交談後得悉，當晚有一名女子獲邀出席活動，但他的丈夫沒被邀請，丈夫因此感到難過。這是流傳較廣，有關兇手動機的說法。

莊佩源說，他相信這名女子的丈夫就是疑犯，而他的行兇動機可能是妒忌。

另一個有關行兇動機的說法時，陳男曾是「舞星」員工，被開除後前來報復。

無論是那一個說法，執法部門都未有公開說明。

圖為路透社2023年1月22日發布的圖片，它是警方發放的閉路電視照片，顯示1月21日美國加州蒙特雷公園槍擊案疑犯的樣貌。（Reuters）

警方在事發約14小時後，在離案發現場外約34公里的托蘭斯（Torrance）一個停車場內，發現懷疑涉案白色貨車，車上有一具遺體。

前執法人員布朗（Mitch Brown）告訴KTLA電視台，他曾看到一名看來符合疑犯外貌描述的男子在駕駛座上自轟。警方其後稱，白色貨車上發現的遺體證實是疑犯Huu Can Tran。