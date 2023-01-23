農曆新年加州華人舞廳10死槍擊案　槍手疑被圍捕其間自轟亡

美國加州眾多華人聚居的蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park，美國華裔普遍稱該市為蒙市），當地時間1月21日晚上一間舞廳舉行的農曆新年慶祝活動發生槍擊案，案中10死10傷。

警方約14小時後，在離案發現場外約34公里的托倫斯市（Torrance）一個停車場內，發現懷疑涉案白色貨車，車上有一具遺體，懷疑與兇徒有關，其身份有待鑑定。



警方在當地時間中午約12時接報發現懷疑涉案車輛，隨即派趕赴現場。從直升機高空拍攝可見，貨車不規則地停在停車場路中心，兩輛裝甲車一前後地緊夾緊貨車，使它無法移動，然後再派另一輛裝甲車從側邊駛近察看。

擾攘約1小時後，一隊約10人的警員持槍小心翼翼地走近，先視察一輪，敲破前排車窗，然後打開後排側門登車，期間未見遇到任何反抗。不久後，人員從車上拿出一些雜物丟在地上，再離開貨車。

當地傳媒其後報道，警員在嘗試闖入貨車前，車上傳出槍聲，相信是有人開槍自轟的聲音；警員其後在車上發現一具遺體，車的側窗玻璃有2個可見的子彈孔。而貨車特徵與目擊者描述的十分相似，相信很可能是兇徒犯案時使用的交通工具。

農曆新年美國加州槍擊案，警方發放閉路電視照片，追緝在逃兇徒。（路透社）

警方較早前透露，槍擊案於21日晚上於10時發生，10名死者的性別分別為5男5女，而10名傷者的狀況介乎穩定至危殆。根據目擊者初步描述，行兇者可能是亞裔男性，年齡估計為30至50歲。他亦可能與20分鐘後，3.2公里外阿爾漢布拉（Alhambra）另一宗槍擊事件有關。

洛杉磯警方其後發佈從閉路電視拍到的疑犯容貌。從照片可見，疑犯皮膚黝黑，面形瘦削，鼻尖，戴長方形框眼鏡，身穿深色大衣，頭戴深色為主、白色花紋的冷帽。通告描述他身高約5呎10吋，體重約150磅。