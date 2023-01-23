准示威者燒《可蘭經》激怒土耳其　瑞典申入北約難度增

瑞典批准示威者1月21日在土耳其駐瑞典大使館外舉行示威，其後有極右份子在示威期間焚燒《可蘭經》。土耳其21日及22日有人示威，抗議極右份子在瑞典焚燒《可蘭經》的行為。土耳其外交部22日指責瑞典違反加入北約（NATO）的義務。



丹麥極右翼政黨「強硬路線」黨（Hard Line）領袖、擁有丹麥及瑞典雙重國籍的帕盧丹（Rasmus Paludan）21日在土耳其駐瑞典大使館外示威，他發表長達1小時的反伊斯蘭教以及反移民演說，其後焚燒《可蘭經》。

土耳其21日及22日有人示威，抗議帕盧丹焚燒《可蘭經》的行為、以及抗議瑞典批准示威舉行。美媒22日稱，約250人於22日在瑞典駐土耳其伊斯坦堡（Istanbul）領事館外聚集，期間有示威者焚燒帕盧丹的照片。

土耳其外交部22日表示，堅決譴責瑞典允許與庫爾德工人黨（PKK）有關的群體在瑞典舉行示威的做法、以及譴責侵犯《可蘭經》的行為。土耳其指，瑞典明顯違反加入北約的義務，即禁止宣傳恐怖組織的活動舉行。

土耳其外交部21日說，完全不能接受瑞典以​言論自由為口實，允許這種反伊斯蘭、針對穆斯林、侮辱神聖價值觀的行為。

在瑞典批准在土耳其駐瑞典大使館外舉行的示威後，土耳其1月21日宣布，已經取消瑞典防相約恩松（Pal Jonson）到訪土耳其首都安卡拉（Ankara）的計劃。

約恩松原本計劃前往安卡拉，推動土耳其同意瑞典加入北約。如今約恩松表示，他與阿卡爾20日曾在德國見面，兩方決定推遲訪問計劃。

瑞典和芬蘭2022年2月15日宣布正或申請加入北約，北約30個成員國中28個已批准通過兩國申請，惟土耳其指兩國庇護庫爾德工人黨（PKK）成員而遲遲未「開綠燈」。