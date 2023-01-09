為助巴基斯坦災後重建　聯合國籲國際社會恢復大量投資

聯合國秘書長古特雷斯呼籲國際社會大量投資巴基斯坦，幫助這個「道德破產的全球金融體系」和受氣候變化影響的國家，從去年毀滅性的洪災中恢復過來。



法新社報道，古特雷斯星期一（1月9日）在日內瓦的國際會議上說：「任何國家都不應該遭受發生在巴基斯坦的事情。」這場會議希望為巴基斯坦籌集數十億美元，以支持災後重建。

巴基斯坦去年的洪災造成超過1700人喪命，另有3300多萬人受災。

與總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）一同出席這場會議的巴基斯坦外交部長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）形容，去年的洪災是「一場規模巨大的氣候災難」；它造成800萬人流離失所，數百萬英畝的農田被毀，約200萬所房屋被毀，另有900萬人瀕臨貧困。

根據巴基斯坦星期一在會議上正式提出的「韌性恢復、復原和重建框架」（Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework），它將需要163億美元。巴基斯坦政府說，國家應該能夠承擔一半的費用，但呼籲國際社會資助其餘費用。

美國國際發展署（USAID）副署長科爾曼（Isobel Coleman）說，美國將向巴基斯坦提供1億美元的額外資金。

法國總統馬克龍在會議上說，法國準備支持巴基斯坦與金融機構的會談，並繼續提供專業知識和一些財政支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

