印度及巴基斯坦自1992年1月1日起,每年1月1日都會將一份本國的核設施清單交到對方手上。2023年的操作已在1月1日完成。



巴基斯坦稱已將其核裝置和設施的清單,交給印度駐伊斯蘭堡的使團。巴基斯坦外交部在一份聲明中說,印度已同時將一份名單交給巴基斯坦駐新德里的使團。

根據1988年《禁止攻擊核設施和設施協定》(Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities)第二條的規定,印巴會交換核設施清單。這種做法自1992年1月1日以來一直持續。

協議是在1988年12月31日簽署,並在1991年1月27日正式生效。