美國淫亂富豪愛潑斯坦獄中死亡案　馬克斯韋爾：相信他是被謀殺

美國已故富商、被稱為「富豪級淫媒」的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年被控性侵犯未成年少女等罪名後，同年在監獄內離奇身亡，被判定為自殺。英媒1月23日稱，他的前女友、在性侵案中同樣被控的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）接受訪問時表示，她相信愛潑斯坦是被謀殺。



英國天空新聞台（Sky News）1月23日稱，61歲的馬克斯韋爾在監獄中接受英國電視頻道Talk TV訪問。馬克斯韋爾在訪問期間說：「我相信他（愛潑斯坦）是被謀殺的。我感到震驚。」

她表示，在收到愛潑斯坦的死訊時，她對他死去一事感到疑惑，因為在她看來，她確信愛潑斯坦當時準備就案件提出上訴。

「願從沒遇見他」

馬克斯韋爾說，她確信愛潑斯坦生前受不起訴協議保護，但與這協議有關的起訴書沒提及她，她甚至沒被列為同謀。

她稱：「老實說，但願我從來沒遇見他。」

美國已故富商、被稱為「富豪級淫媒」的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年8月在監獄內身亡（Reuters）

愛潑斯坦生前涉及性侵多名少女的案件。他2019年7月被捕，並於同年8月在紐約的監獄死亡，死因被裁定為自殺。

事件發生後，監獄方面一直受到質疑，包括愛潑斯坦曾被監獄列入自殺觀察名單，於2019年7月23日被剔出該名單。此後，愛潑斯坦被列為特別觀察狀態，獄方向愛潑斯坦安排一名同室囚友，同時每隔30分鐘查看其囚室。不過事發時，愛潑斯坦的囚友並未在囚室內，而獄方亦未履行常規的巡視。美國時任司法部長巴爾（William Barr）之後曾指監獄存在「嚴重違規行為」。

馬克斯韋爾因協助愛潑斯坦性侵犯未成年少女，於2021年12月29日被裁定5項罪名成立，她2022年6月28日被判監禁20年。