淫亂億萬富豪愛潑斯坦性侵少女案件　前女友被裁定5項罪名成立

美國「富豪級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉及性侵多名少女案件，其前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）12月29日被陪審團裁定5項協助性侵罪名成立，意味她可能長年成為階下囚。



美聯社報道，紐約法院的陪審團經過5天的退庭商議後，裁定她5項罪名成立，包括串謀引誘未成年人士從事非法性行為、串謀運送未成年人士以參與性罪行、運送未成年人士以參與性罪行、串謀參與性販運未成年人士、性販運未成年人士，而最後一項罪行的最高刑罰為入獄40年。

不過另一項誘使未成年從事非法性行為的罪名則不成立。

馬克斯韋爾被指透過詢問未成年少女的生活及帶她們購物等為誘因，博取對方信任後，她不時談及性話題，企圖將性虐待「正常化」。起訴書指，馬克斯韋爾對愛潑斯坦性侵未成年少女的情況完全知情，她亦多次煽動受害者全裸或半裸地為愛潑斯坦按摩。

愛潑斯坦在2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，消息指他性虐待的情況已經持續接近20年，而且他的知名友人亦有參與其中。不過他在8月於紐約監獄扣留期間懷疑自殺身亡，終年66歲。