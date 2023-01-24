英媒：世衛正調查受污染咳藥水與逾300兒童死亡關聯

一名知情人士告訴路透社，世界衛生組織（WHO）正在調查藥物生產商生產的受污染咳藥水，是否與近期3個國家300多名兒童的死亡有關。



知情人士說，世衛以產品中毒素水平「不可接受」為由，正在尋求印度和印尼6家生產商的咳藥水原材料的具體信息，還要確認這些生產商的原材料是否來自相同的供應商。

世衛並沒有提及任何供應商的名字。

這名知情人士還說，考慮到一些咳藥水的安全問題尚未解決，世衛正在探討是否發布新的指導原則，建議家長們該如何使用咳藥水。

2022年7月，岡比亞開始出現兒童死於急性腎損傷的個案，印尼和烏茲別克斯坦後來也出現這類死亡個案。

世衛此前說，死亡個案與兒童因常見疾病而服用的非處方咳藥水有關，並指這種咳藥水含有一種已知毒素，即二甘醇或乙二醇。

世衛星期一（1月23日）發表聲明說，去年發生一連串與止咳藥水有關的兒童死亡事件非孤立事件，並呼籲194個成員國「立即採取一致行動」，保護兒童免受污染藥物侵害。

世衛說，岡比亞、印尼和烏茲別克去年就有300多名兒童（主要是5歲以下兒童）死於急性腎損傷，這些死亡與受污染藥物有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

