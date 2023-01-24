烏克蘭政府「地震」多名官員離任　澤連斯基幕僚辭職

烏克蘭1月24日有十多名高官離職，當中部份人是被解除職務，部份人是辭職。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚、總統辦公室副主任基里洛·季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）也宣布辭職。



英國廣播公司（BBC）報道，他們離職之時，正值烏克蘭發起一場廣泛的反貪腐運動。

離職者也包括基輔州（Kyiv）、蘇梅州（Sumy）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、赫爾松州（Kherson）、扎波羅熱州（Zaporizhzhia）的州長。

國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）辭職。副檢察長西蒙年科（Oleskiy Symonenko）、社會政策部副部長Vitaliy Muzychenk、社區和領土發展部副部長Ivan Lukeryu、社區和領土發展部副部長涅戈達（Vyacheslav Negoda）離職。

部份人曾被指涉貪污

路透社24日稱，在上述官員中，部份人曾被指涉及貪污。

總統辦公室副主任基里洛·季莫申科24日宣布辭職，但他沒公開辭職理由。他24日在Telegram發文，感謝澤連斯基令他每天、每分鐘都有機會做好事。

英國廣播公司（BBC）24日稱，基里洛·季莫申科因使用昂貴的汽車而捲入醜聞，但他否認涉及任何違法行為。

基里洛·季莫申科2019年參與澤連斯基的競選工作，最近負責監督地區政策。