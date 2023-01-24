烏克蘭無人機可飛越1000公里「斬首」　傳普京官邸現鎧甲防空系統

烏克蘭先前公布航程達1000公里的新型無人機試驗成功後，俄羅斯似乎開始強化防空系統。近日在網路上流傳照片顯示，包括俄國國防部、教育部等莫斯科多棟政府大樓屋頂安裝「鎧甲」（Pantsir）防空系統，而俄國總統普京位於郊區的一處官邸附近也被人目擊出現同樣防空武器。



綜合外媒報道，普京位於諾夫哥羅德州瓦爾代湖畔的官邸附近，近日被發現部署了鎧甲-S1中短程防空飛彈系統，而自從烏克蘭於去年12月公布自主研發的一款攻擊無人機測試成功，航程達1000公里後，莫斯科就開始出現不尋常的防空強化動作，外界認為是防止包括普京在內的高層遭烏軍「斬首」。

+ 5

根據「商業內幕」（Business Insider）報道，知名的親俄媒體人科茨（Alexander Kots）表示，新安裝的防空飛彈意味着「高層已經瞭解了風險，知道對莫斯科地區的空襲只是時間問題」，因此提前部署防禦措施。

事實上，從烏克蘭基輔至俄羅斯莫斯科的直線距離僅755公里，如果烏克蘭自主研發的新型無人機投入使用，攻擊範圍將涵蓋俄羅斯東部大片區域，包括莫斯科和整個克里米亞半島在內。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）合作的反腐小組2021年揭露了普京位於諾夫哥羅德州瓦爾代湖（Lake Valdai）湖畔的秘密官邸存在，其設施包括龐大的湖畔莊園、馬廄、高爾夫球場、電影院、保齡球館等，甚至還設有牙科診所、個人美容沙龍，SPA水療中心等，堪稱是普京的秘密宮殿。

【相關圖輯】烏克蘭局勢｜美國制裁普京女兒 她們是何許人也？學歷成就俱驚人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】