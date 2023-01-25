寒流吹襲日本迎十年一遇的低溫　造成最少兩人死亡

寒流吹襲日本，日本預料出現十年一遇的低溫，到處出現暴風雪。暴風雪造成最少兩人死亡，同時造成交通混亂，多條公路關閉，280班內陸機取消。



日本海西部出現強勁寒流，活躍的雪雲帶流入山陰至北陸各個地區，降雪持續多個小時，部分地方僅12小時便累積超過50厘米的雪量。氣象廳預計未來兩三天，北部至西部的降雪量將會增加，平時較少落雪的太平洋側地區亦受影響。

大雪伴隨與日本東部的氣壓差形成廣範圍的暴風雪，在大分縣有60歲的男性疑在室外被吹倒的樹木擊中頭部死亡；九州福岡縣福智町一名51歲的男性遭一架溜後的貨車撞倒，送進醫院搶救不治，現場路面結冰，警方正調查意外原因。

在愛媛縣西予市一座小型農用倉庫更因大風吹起，牆身砸向附近建築物造成損毀，倖無人受傷。

暴雪亦造成交通混亂，JR京都及琵琶湖線，有15架列車一度因大雪停駛，有列更停駛超過7小時，乘客最終只能下車步行前往附近月台。期間有乘客被困在車廂太久感到不適，已送院治理。

大雪亦影響機場運作，跑道需要清理積雪造成延誤，多班航班取消。當局警告惡劣天氣可能造成停電，水管亦可能凍結。因路面結冰可能造成危險，當局呼籲民眾避免不必要外出。