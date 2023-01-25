日本天氣︱成田機場路面凍到結冰 全日空貨機失控轉90度撞卸貨車
撰文：聯合新聞網
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日本近期遭受「10年一遇最強寒流」的影響，除了JR列車被迫停駛外，就連機場也傳出飛機打滑撞上作業車的意外。
《NHK》報道，由於1月24日夜間降雪導致部分路面結冰，全日空一架從香港起飛的波音767貨機1月25日上午7點38分左右在成田機場貨運區的停機坪上與一輛作業車發生相撞意外。
全日空指出，這架貨機着陸後自行移動至停機坪，沒想到正要停下時因路面結冰而打滑，機體旋轉90度後撞上用來卸貨的高空作業車。
機場方面表示並沒有人員在這宗事件中受傷，也未對其他航班的行動造成任何影響。報道中還提到成田機場1月24日夜間因為降雪導致停機坪附近部分路面結冰，目前機場和航空公司正在調查詳細情況。
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