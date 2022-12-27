東京自由行｜吉卜力美術館失寵？曾一票難求　如今眾籌反應冷淡

位於日本東京都三鷹市、觀光客必訪的「吉卜力美術館」過去2年因疫情攪局，不得不設置入館人數上限、導致收入大幅減少，館方為了維持營運，使用線上募資平台，希望能籌措維修美術館的資金。然而2000萬日圓（約117萬港元）的募資計畫倒數5日，卻僅達到目標1/4左右，仍有1500萬日圓（約87萬港元）的缺口，也讓外界疑惑，難道是吉卜力老粉不再買帳了嗎？



據日媒《IT Media Business》報道，為疫情苦惱的吉卜力美術館於今年10月11日開始了為期82日的募資計劃，直到希望在今年底籌到2000萬日圓的募款來進行大規模整修。但是募資計劃可說是十分慘澹，直到截止的5日前（12月27日），只募到區區522萬日圓，是目標金額的26.1%左右。

吉卜力美術館於10月11日開始為期82日的募資計劃，希望籌到2000萬日圓來進行大規模維修，惜反應未如預期（網站截圖）

最近數日，因日本媒體報道，這項募資計劃獲得更多曝光，好不容易又湧入一些捐款，但至今（27日）也僅達目標的25%左右，距離2000萬日圓的募資門檻仍有一大段距離。

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其實去年（2021年）吉卜力美術館也曾發起募資，當時獲得了足足5000萬日圓的款項，但同樣的手段這次卻不管用，原因可能是許多人認為目前疫情趨緩，美術館處境沒有先前那麼艱難；再加上今年11月，引頸期盼多年的「吉卜力樂園」在愛知縣正式開張，吉卜力粉絲們都被熱鬧的氛圍感染，很難想到東京的吉卜力美術館會有營運困難。

有日本網友認為，一直以來，吉卜力美術館內的擺設、維護都很講究，「票價似乎可以稍微漲點價吧，感覺1000日圓出頭太便宜了」；不過也有人表示，營運一出現困難就想到靠募資來填補缺口，卻不考慮其他減少成本的辦法，「請先照顧好自己吧，這樣籌錢根本是公子哥的做法啊。」

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