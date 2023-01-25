德國將向烏克蘭提供14部豹2坦克　俄羅斯斥：加劇緊張局勢

德國1月25日公布將向烏克蘭提供14部德製豹2坦克（Leopard 2），並會容許盟國同樣向烏克蘭供應這款坦克。俄羅斯駐德國大使館發聲明，批評德國的舉動只會加劇緊張局勢。



西方多國對德國的公布表示歡迎，包括法國、波蘭、英國等。波蘭政府表示，將會向烏克蘭供應豹2坦克。

俄羅斯駐德國大使館25日發聲明指，德國政府批准向向烏克蘭交付豹2坦克的決定，意味她放棄因二戰納粹罪行而對俄羅斯的「歷史責任」，聲明又指供應坦克將使衝突升級到一個新的水平，並導致「永久升級」。

圖為德製豹2主戰坦克出現於2022年9月的北約演練中（Reuters）

烏克蘭一直積極要求西方國家軍援更多武器，其中豹2主戰坦克是最新款的攻擊坦克之一，歐盟有多個國家正在使用，包括波蘭和丹麥已表明有意把豹2坦克提供予烏克蘭，必須先得到德國的同意，但德國之前被指對此事顯得猶豫。

《華爾街日報》1月18日引述消息人士報道，指除非美國同意向烏克蘭提供美製坦克，否則德國將不會批准把德製坦克運往烏克蘭。

事件在1月24日出現新進展，美媒再引述消息人士指，美國政府傾向同意供應美製M1艾布蘭主戰坦克（Abrams M1 tanks）予烏克蘭。

俄羅斯：美國公然挑釁

如今德國、美國皆準備向烏克蘭供應坦克，俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）1月25日在Telegram批評美國，指此舉動會是美國對俄羅斯又一次的「公然挑釁」。