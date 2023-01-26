耶倫指中國窒礙贊比亞解決債務問題　中方：美國無資格向他國施壓

美國財長耶倫（Janet Yellen）1月23日訪問非洲贊比亞（Zambia），期間指中國一直是贊比亞債務問題解決方案的障礙。中國使館24日回應稱，美國沒有資格出於私利公開無端指責或向他國施壓。



中國駐贊比亞大使館發言人24日指，耶倫的言行揭示了美國災難性債務問題的現狀和成因，又指美方在除美國之外債務問題上能作的最大貢獻，就是美聯儲採取負責任的貨幣政策、處理好美國自身債務問題、停止破壞其他主權國家積極解決債務問題的努力。

發言人指，關於贊比亞涉華債務，中國正作為二十國集團（G20）共同框架下贊比亞官方債權人委員會共同主席，積極同各方一道按照「共同行動、公平負擔」原則尋求可持續解決方案，並取得了積極進展，期待美國在此過程中發揮建設作用。

使館發言人又稱，即使有朝一日美國處理好了自己的債務問題，也沒有資格出於私利公開無端指責或向他國施壓，這完全不能減輕美國對世界債務問題成因所負的巨大責任。

耶倫在訪問贊比亞期間會晤當地總統及財長，她指債務積壓拖累了當地整個國家經濟，指中國一直是這國債務問題解決方案的障礙。她稱盡快解決贊比亞債務問題至關重要，並說相信在她與贊比亞主要債權國中國的官員上週進行坦誠會談後將有進展。