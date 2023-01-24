耶倫稱推動中國與贊比亞進行債務重組談判

美國財長耶倫（Janet Yellen）1月23日來到其非洲之行第二站贊比亞（Zambia），與該國總統及財長會面。



她稱贊比亞的債務積壓拖累了整個國家經濟，中國一直是這國債務問題解決方案的障礙。

她稱盡快解決贊比亞債務問題至關重要，並說相信在她與贊比亞主要債權國中國的官員上週進行坦誠會談後將有進展。耶倫1月18日在瑞士蘇黎世會晤中國國務院副總理劉鶴。

她稱：「我們將繼續敦促所有官方雙邊和私營部門債權人有意義地參與對贊比亞的債務減免，尤其是中國。」

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，贊比亞2020年成為第一個出現主權違約的非洲國家，並且一直難以完成拖延已久的債務重組。它的債務在2021年底已達其本地生產總值（GDP）的133%。

根據贊比亞政府數據，在截至2021年底172.7億美元外債中，中國佔約三分之一。

中國外交部長秦剛1月11日會見記者時駁斥所謂中國給非洲帶來「債務陷阱」的無理指責。

秦剛強調，非洲債務問題的本質是發展問題。解決非洲債務問題不僅要通過債務處理等手段治標，也要治本，提升非洲自主可持續發展能力。中方對非融資合作主要涉及基礎設施建設和生產性領域，着眼提升非洲自主可持續發展能力。所謂中國對非「債務陷阱」是強加給中非的話語陷阱。