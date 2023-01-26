英國通脹猛於虎「吃掉」人生　⅓受訪學生為省錢「三餐拼作兩餐」

英媒1月26日稱，英國教育慈善機構薩頓基金會（Sutton Trust）1月進行的調查顯示，英國生活成本高，有三分之一受訪學生以減少進食的方式省錢，另有接近四分之一受訪學生表示，在經濟壓力下，他們能完成課程的可能性變小。



《衛報》26日稱，薩頓基金會在進行調查時，訪問1,000名英國學生。

報道指，受訪學生除了跳過不吃一餐省錢外，部份人依靠貧困學生補助金或家人資助來維持日常開支。調查顯示，接近一半受訪學生有向家人求助、要求他們提供經濟支援，但有很多來自弱勢或背景較貧窮家庭的受訪學生指，他們無法這樣，或獲得家人資助的可能性較小。

其中一名於英格蘭讀書的受訪學生表示，儘管自己已獲得大學提供的全額生活費貸款（Full maintenance loan）以及獎學金，但仍不足以應付生活開支。為節省金錢來應付生活，這名學生一天只吃2餐、減少用於購買食物的開支、做兼職。

在生活成本高企的情況下，不止是學生，在職人士也被迫節衣縮食來省錢。英國驗屍官23日證實，2022年4月移居英國生活的27歲香港女子Yee-King Ho自殺身亡，原因疑與無法應付高昂生活開支、患心理疾病有關。英國《太陽報》25日稱，她生前受失眠以及脫髮問題困擾，而且每天只能吃一餐。