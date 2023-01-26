美國眾議院共和黨人調查拜登兒子亨特售畫

撰文：聯合早報
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美國國會眾議院監察委員會主席、共和黨議員科默星期三（1月25日）致信美國總統拜登兒子亨特・拜登（Hunter Biden，下稱亨特）畫作的代理人，要求其提供關於亨特畫作購買人資訊等。

科默（James Comer）在寫給亨特畫作代理人博雷（Georges Bergès）的信中說：「儘管亨特只是新手畫家，但他的畫作卻極其昂貴，而且購買者信息不公開，僅有你掌握這些購買訊息。」

科默要求博雷在2月8日前回覆，並在2月15日之前到眾議院監察委員會作證。

科默說，亨特的作品本月早些時候在博雷畫廊展出。他的作品為抽象派風格，主要描繪樹和花，售價從5萬5000美元到22萬5000美元不等。

科默還說，由於亨特「過往可疑行為」，作為總統兒子，將業餘畫作高價賣給匿名買家的行為「非常令人不安」，「整個過程中缺乏監察」。

眾議院監察委員會委員、民主黨議員拉斯金則說：「監察委員會的職責是保證政府項目和政策為美國民眾服務，我不認為這個當代藝術調查跟這一職責有什麼關係。」

對於眾議院共和黨人對於亨特畫作售賣的調查，目前白宮方面未發表意見。

據美國媒體報道，在拜登就任總統後，為避免潛在問題，亨特的畫作僅出售給匿名買家。亨特畫作代理人負責其作品的定價和售賣，代理人不將買家訊息告知亨特或拜登政府其他成員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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