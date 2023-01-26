美駐港澳總領事評人大釋法　外交部駐港公署：公然詆譭香港法治

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory C. May）在一場研討會講話中提及，中國人大常委會上月就《香港國安法》釋法，或將有損香港司法獨立。對此，中國外交部駐港特派員公署斥美國駐港澳總領事大放厥詞，公然詆譭香港法治和自由，正告對方收起「人權衛士」的惺惺作態停止自取其辱的政治表演。



美國駐港澳總領事梅儒瑞到港就任四個月，星期三（1月25日）受邀出席美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主辦的香港經濟前景研討會，並發表視像講話。

他在講話中提到，中國全國人大常委會上月就《香港國安法》釋法，將擴大香港行政當局的權力且缺乏司法機構監察，可能進一步破壞香港司法獨立。

梅儒瑞說，《香港國安法》的實施或影響香港公司運作及其員工，並提醒北京的行動或導致香港人才流失、影響香港國際金融中心的地位。

他也質疑有「很多港人」不認同對壹傳媒創辦人黎智英及涉違反《香港國安法》案件被告所受的待遇，美方將繼續發聲批評北京或港府官員「破壞香港高度自治行徑」。

據中國外交部駐港特派員公署官網消息，中國外交部駐港特派員公署發言人星期四（26日）發文回應梅儒瑞的言論。

發言人批評美國駐港總領事在美國智庫舉辦的香港經濟前景研討會上借題發揮，大放厥詞，公然詆毀香港法治和自由，惡意攻擊香港國安法和中國全國人大常委會有關釋法，蓄意抹黑香港營商環境，對此表達強烈不滿，予以嚴厲譴責。

發言人指出，《香港國安法》針對的是香港特區維護國家安全「不設防」問題，打擊的是極少數，保護的是廣大香港居民。《香港國安法》實施以來，香港國際金融、貿易、航運中心地位得到鞏固，高度自由開放和一流的營商環境得到提升，2022年香港再度獲評全球最自由經濟體。香港的法治優勢堅如磐石，在全球法治排名中穩居世界前列。香港的新聞自由在安全、穩定、法治環境下獲得更好保障，在港國際媒體和記者數量不降反升。事實雄辯地證明，香港國安法護國安、保家安、得民心，已成為香港繁榮穩定的「守護神」。

發言人說，中國全國人大常委會日前對《香港國安法》有關條款作出解釋，釐清立法原意，進一步完善特區維護國家安全的執行機制，為特區解決《香港國安法》實施中遇到的實際問題清晰規範了方式和路徑，完全正當、必要、及時、合法，得到特區社會各界普遍歡迎和支持。

發言人強調，美國「民主燈塔」「人權衛士」的虛偽面目早已被世人看穿、遭世人唾棄，根本不配當什麼「人權衛士」，更沒資格充當頤指氣使的「教師爺」。梅儒瑞作為美國政府派駐香港的高級外交官，干的卻是「吃飯砸鍋」的勾當，對當前香港海晏河清的大好局面視而不見，對香港安定團結的客觀事實充耳不聞，對不干涉內政的國際法原則和國際關係基本準則肆意踐踏，不斷詆毀香港法治和自由，為反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，只能暴露其亂港遏華的險惡用心，必將會被鐵一般地事實狠狠打臉，再次遭到可恥的失敗。

發言人重申，香港作為聯通中國與世界的超級聯繫人，理應成為中國與各國友好合作的「熱土」，而不應成為實施「新冷戰」的「陣地」。在中華民族偉大復興不可逆轉的歷史洪流面前，任何阻擋香港由治及興進程的言行都是螳臂當車。中方敦促美國相關官員，勿忘前事之鑑，勿做眾矢之的，反中亂港只有死路一條。拿着糟糕透頂的劇本，無論再怎麼演，都只會自曝其短，自取其辱。

本文獲《聯合早報》授權轉載

