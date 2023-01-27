烏克蘭有坦克即「如虎添翼」？後勤倘不足　基輔得物無所用

美國總統拜登（Joe Biden）1月25日宣布，向烏克蘭提供31架M1艾布蘭（M1 Abrams）主戰坦克。M1艾布蘭經歷實戰在戰場上頗獲好評，但有專家對烏軍的坦克操作及後勤能力表示擔憂，讓坦克無法發揮應有實力。



烏軍目前使用的戰車主要是俄製坦克，俄製坦克一般較西方坦克略小、速度略慢，而烏軍一些舊式坦克不足以應付俄軍的攻擊。美國M1艾布蘭坦克雖自1980年開始服役，但經改修的版本已提供新型裝甲保護，對戰車人員有極佳保障。

外界預計俄軍將於春天發動新一波攻勢，烏克蘭同策動反攻以收復失土，烏克蘭和歐美官員均認為，坦克成為了烏克蘭能否在戰場取得上風的關鍵。

圖為2017年8月，德國布萊梅港。M1艾布蘭坦克與多部其他支援車輛。（Getty）

《華爾街日報》引述美國政府責任署（GAO）1992年的報告指出，M1艾布蘭坦克在波灣戰爭首度實戰，在面對敵方砲火時展現的殺傷力、韌性與速度，獲前線士民、指揮官及維修人員良好評價。在伊拉克戰爭中，M1艾布蘭也成為美國擊敗伊拉克軍隊的主力，其後也用於阿富汗。

M1艾布蘭的巨大油耗、複雜的維修及後勤補給讓外界憂慮。一個由58輛坦克組成的戰車營，需以數十輛的支援車輛和數百名官兵才能維持運作。後勤車輛需運送燃料、彈藥、潤滑油、機油、液壓油和各種備用零件，都是必要的。

一個戰車營若沒有後勤部隊補給，在戰場上只能維持2到3天。若美國僅提供坦克卻沒有提供補給所需，或烏克蘭後勤出現不足，那坦克將得物無所用。