美德允供烏克蘭坦克後　無人機猛攻導彈如雨下　最少1死2傷

烏克蘭官員1月26日稱，俄羅斯25日晚至26日間發動一輪導彈與自殺式無人機攻擊，主要集中在首都基輔（Kyiv）以及該國中部，基輔及文尼察（Vinnytsia）都傳出爆炸聲。基輔至少1死2傷。



烏克蘭軍方稱在夜間擊落俄羅斯派出的所有24架無人機，其中包括來到首都周圍的15架無人機，以及55枚俄軍導彈當中的47枚。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）26日在Telegram指，當地一棟非住宅建築物被擊中，最少1人死亡、2人受傷，傷者已被送院。這是2023年新年以來第1名死於俄軍導彈的人。

政府警告26日仍會有襲擊。在基輔正在上班途中的人一度急尋掩體，湧進地鐵站內躲避。

敖德薩州（Odesa oblast）州長馬爾琴科（Maksym Marchenko）稱不僅在敖德薩地區，烏克蘭其他地區一些能源基礎設施設施遭破壞，造成「電力供應的重大問題」。

是次襲擊發生在德國及美國25日宣布會向烏克蘭提供先進坦克之後。美國25日宣布會向烏克蘭提供31架M1艾布蘭坦克（M1 Abrams），德國同日公布將向烏克蘭提供14部德製豹2坦克（Leopard 2）。

俄羅斯26日首次就此回應，認為承諾向烏克蘭交付西方坦克是證明美國和歐洲直接且愈來愈多地捲入衝突。

除此之外，西方國家高官接連到訪烏克蘭表達支持，繼22日英國前首都約翰遜（Boris Johnson）後，法國外長科隆納（Catherine Colonna）26日會抵達烏克蘭，與烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面。