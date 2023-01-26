聯合國：2023年世界經濟增長將放緩

聯合國發布的《2023年世界經濟形勢與展望》報告預測，2023年世界經濟增長將從2022年的約3%降至1.9%。



聯合國1月25日發布的這份報告說，在新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情、烏克蘭危機、高通貨膨脹和氣候變化等影響下，2022年世界經濟遭受重創，2023年世界經濟繼續承壓，增長將從2022年的約3%降至1.9%；這是近幾十年來最低的增長率之一。不過，如果一些宏觀經濟逆風能夠開始消退，世界經濟增長將在2024年回升至2.7%。

新華社報道，報告說，世界經濟增長放緩既影響已發展國家，也波及發展中國家，許多國家在2023年面臨經濟衰退風險。美國、歐盟和其他已發展經濟體增長趨勢減弱，通過多種方式對世界經濟產生不利影響。

報告預測，2023年中國經濟增長將會改善。隨着中國政府改變防疫政策、採取利好經濟措施，中國經濟增長2023年將加速，預計達到4.8%。

報告指出，為應對多重全球危機、讓世界回到實現聯合國2030年可持續發展目標的軌道上來，加強國際合作勢在必行。國際社會迫切需要在為發展中國家提供財政援助、減輕債務負擔等方面加大力度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

