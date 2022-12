聖誕節｜通脹嚴重　加拿大英國民眾極簡主義做節　有人放棄慶祝

聖誕節將至,很多人忙於採購過節用品及籌備慶祝活動,但由於通脹問題嚴重、百物騰貴,今年聖誕也有點不一樣,加拿大及英國部份民眾為節省金錢而選擇遵從「極簡主義」來過節,有人正承受沉重的經濟壓力,因此決定不慶祝聖誕節。



加拿大《環球新聞》(Global News)12月14日報道,據官方數據,加拿大10月份年通脹率6.9%,與2021年同期相比,10月食品價格上漲10.1%。

「人生首次不與家人慶祝」

在食品、日用品及燃料價格飛漲情況下,生活成本急升,有加拿大民眾無法負擔與親友一起慶祝聖誕所需的費用,因此選擇放棄慶祝。加拿大廣播公司(CBC)12月13日稱,24歲、在蒙特利爾(Montreal)擔任搬運工人的加拉格(Davis Gallagher)就是其中一個,這是他人生中首次不與家人一起慶祝聖誕節。

加拿大聖誕節:圖為2022年12月7日,民眾在加拿大首都渥太華國會附近,與聖誕樹合照。(AP)

加拉格的父母和姊妹住在首都渥太華(Ottawa)地區,但他因經濟壓力而無法回到當地與他們歡度聖誕。他說:「我不想讓你覺得我是個守財奴。我只是在汽油、房租、雜貨和一切東西的價格飛漲下,實在負擔不起(慶祝聖誕費用)。今年我賺的錢不夠買汽油。」

他指致電家人並通知他們自己不回家過節,是件困難的事。他向家人解釋,他喜歡和家人一起慶祝聖誕,但因為經濟原因,他不能向公司請假,也無力購買汽油來駕車回家,也不夠錢買禮物。他亦已得到家人的諒解。

只買禮物給小朋友

在多倫多(Toronto)擔任教師、育有兩名兒子的約安努(Elizabeth Ioannou)同樣受通脹問題困擾。她選擇提早在6月和7月開始購買慶祝聖誕節所需的物資,以將聖誕節帶來的額外支出平均分配到7個月的帳單內,避免她須在12月時一次過花費大筆金錢來購物的情況。

約安努一家為節省開支,現時不會向家中的成人送聖誕禮物,大家都只會買禮物予小朋友。

英國聖誕節:圖為2022年12月18日,民眾在英國倫敦參加「聖誕跑」活動。(Reuters)

英國人「極簡主義」

英國民眾與加拿大人一樣面對生活成本高企的問題。英國服裝和汽油價格上漲的速度開始減慢,英國11月的通脹率降回至10.7%,但民眾面對的經濟問題仍嚴重。

英國《每日鏡報》12月8日稱,英國公眾優先組織(Public First for More in Common)的調查顯示,35%受訪者預料自己會欠債,當中有一半人通常不會出現財政赤字的問題。

調查結果亦顯示,一些受訪者為了節省金錢,決定削減聖誕節的支出,遵從「極簡主義」來過節。有44%受訪者打算削減聖誕禮物方面的支出、34%受訪者打算減少購買節日食品、 24%受訪者計劃減少花錢在裝飾品上。