媒體稱英國研向留學生「開刀」　控制合法移民人數

撰文：楊中文
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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）有意減少進入英國的移民，這是他的競選承諾之一。而有些政府官員向英媒指出，政府內部已在就控制海外學生人數進行早期討論。

其中一個會被檢討的選項是，容許碩士生攜同家人來英，另一個改革，可能是防止學生在就學期間，由持學生簽證改成工作簽證。第三個或被檢討選項會是，在2021年再度批出的畢業生工作簽證，它容許學生在離開大學後留英2年。

政府內部人士稱，內政大臣柏斐文（Suella Braverman）已考慮將簽證期縮短，但此舉面對來自英國官方的阻力。

一位對討論情況了解人士稱，教育、商業及財政部擔心，任何阻止海外學生入英的舉措都會有經濟成本。海外學生被視為大學寶貴收入來源，對經濟有利。一位了解會談情況的人士表示：「已進行早期討論，但現在說我們將採取什麼方向還為時過早。」

外界可以想像的是，此舉將面對來自英國商界反響。英國工業聯合會（CBI）主席比利莫里亞勳爵（Lord Karan Bilimoria）警告稱，英國部長們試圖透過削減英國大學外國學生數量來減少移民，這會是「完全瘋狂」（utter madness）。

印裔的比利莫里亞勳爵也是英國Cobra beer創辦人與伯明翰大學名譽校長。

政府3年設定目標，到2030年，將英國大學錄取的國際學生人數從2018年的 47萬人增加到60萬人。但這目標已超越，2021至2022年度英國已有68萬名國際學生，這為部長們帶來政治掩護。

英國官方一些人認為，對比嘗試控制非法移民，減少合法移民人數更易做，於是他們目光重新落在留學生身上。

英國內政部拒絕評論有關報道。

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