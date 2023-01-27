ISIS高層在索馬里遭美軍擊斃

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1月26日發表聲明，指美軍在非洲索馬里（Somalia）北部執行任務，擊斃極端組織ISIS的高層成員蘇丹尼（Bilal al-Sudani）。



奧斯汀指，美軍在總統拜登（Joe Biden）的命令下，在25日於索馬里北部執行突襲任務，擊斃多名ISIS成員死亡，當中包括蘇丹尼。他指對方是ISIS在非洲迅速發展的原因，亦資助組織在包括阿富汗在內的全球運作。

有華府官員指，行動中除了蘇丹尼被擊斃外，他大約10名手下亦喪生，而美軍就沒有任何陣亡報告。

蘇丹尼在十年前加入ISIS，他之前曾參與招攬和訓練索馬里青年黨（Al-Shabaab）武裝份子，華府指他在索馬里北部山區基地內為非洲甚至阿富汗的「ISIS呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）等ISIS分支調動資金，形容他是ISIS擁有運作及財政的專門技術關鍵人物，亦成為美國反恐的重要目標。

報道引述美國官員稱，拜登日前與國防、情報及安全高層官員商討之後，決定批准今次行動，當局原本有意生擒蘇丹尼，但對方激烈反抗，最終導致他被擊斃。