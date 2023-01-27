菲律賓美女模特兒死亡案　前總統保安指揮官涉情殺被拘留

菲律賓模特兒兼商人普拉扎（Yvonette Chua Plaza）2022年12月遭槍殺，警方2023年1月25日宣告破案，指事件屬情殺案，幕後主使是前總統保安小組指揮官杜蘭特（Jesus Durante III），並有多名軍人涉案。



杜蘭特是菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府時期的總統保安小組指揮官。他目前被拘留，並遭軍方革職。

案中38歲死者普拉扎2022年12月28日在達沃市（Davao）住所外遭人近距離開槍殺害，根據閉路電視畫面顯示，當時有兩名騎着電單車、戴着頭盔的男子犯案。在案件中使用的槍支為軍方簽發的槍械。

+ 1

警方經過調查後，2023年1月25日公布事件牽涉情殺（crime of passion），把杜蘭特列為嫌疑人物。調查人員收集到的證據顯示，普拉扎與杜蘭特有一段情，她掌握杜蘭特的「極敏感資料」，繼而藉此勒索，最後惹禍。

警方指，杜蘭特是幕後主使，同謀還有1名陸軍上校、5名軍人和1名平民。

根據菲律賓傳媒Rappler報道，杜蘭特承認與普拉扎是「密切的朋友」，但否認與兇案有關。