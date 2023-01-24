82歲入行當模特兒　多個知名品牌吹起銀髮風　年紀大一樣炙手可熱

今年90歲高齡的鄧絲康姆（Frances Dunscombe）從82歲，沒錯，不是28歲，開始她的模特兒生涯。她丈夫已過世，有一天女兒問她有沒有興趣加入她的經紀公司；她女兒60多歲，也是個模特兒。鄧絲康姆不禁失笑：「妳一定是在開玩笑」。



不過她現在認為，其實這才是開始模特兒生涯的好時刻，因為到了這個年紀入行，不會讓自己「沖昏頭」。

華爾街日報（WSJ）報道，這幾年鄧絲康姆當過內衣模特兒，上過Hunger雜誌，也當過英國哈潑時尚（Harper's BAZAAR，又譯：時尚芭莎）雜誌的封面女郎。現居英國的鄧絲康姆認為，自己的任務是激勵並支持其他銀髮族女性，「有些時尚編輯把最老土的服飾介紹給銀髮族，這讓我相當生氣。他們難道不知道市場最新趨勢嗎？我們可是愈來愈重要的一群人。」

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時尚美妝業掀銀色浪潮

鄧絲康姆代表的正是襲向時尚美妝業的銀色浪潮。近年來，從奢侈時尚品牌到開架式美妝及成衣品牌，都開始啟用較年長的模特兒，而且是年長很多。當中有些人本來就是「神」級超模，但也有愈來愈多素人。

看來各品牌已逐漸意識到，不管哪個年齡層的客群，都希望見到最適合自己的產品出現在廣告中。

美妝巨頭歐萊雅（L'Oréal）目前的代言人，有77歲的海倫米蘭（Helen Mirren）和85歲的珍芳達（Jane Fonda）兩位影后；特斯拉（Tesla）總裁馬斯克（Elon Musk）的母親梅耶（Maye Musk），在2017年時以69歲當上雜誌CoverGirl最年長的封面女郎。

從華倫天奴（Valentino）到巴黎世家（Balenciaga）、Rachel Comey等時尚品牌的伸展台，也已經常見到年過半百的模特兒的身影。

就連男性服飾市場同樣開始吹起銀髮風；在Prada 2022男裝秋冬時裝展上，最令人驚艷的是70歲的男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）和56歲的文森卡索（Vincent Cassel）。

但這種觀念在時尚界至今其實仍屬鳳毛麟角。根據Fashion Model Directory網站，2019年時模特兒的年齡中位數是23歲，而Fashion Spot在2022年發表的報告說，在當年的秋季時裝展上，僅23%的模特兒超過50歲。

在1980到90年代，意大利演員伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）是法國美妝大廠蘭蔻（Lancôme）的香水和護膚產品當家代言人。但是到了1995年，已年過40的她一夕間就失去了這份工作。

伊莎貝拉羅塞里尼在2012年的紀錄片「About Face」以及數段專訪中回憶道，當時公司的主管告訴她，「女性都夢想能青春永駐，你現在42歲了，因此再也無法代表那個夢想。」

如今，現年65的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）又重現在蘭蔻（Lancôme）的廣告。

伊莎貝拉羅塞里尼在一次訪問中說道：「難道是女性的夢想改變了嗎？她們不想永保青春，她們希望變老？」

目前依舊相當活躍的較年長模特兒當中，有些是從1960和70年代就開始在這行，例如Pat Cleveland和霍爾（Jerry Hall），而1960年代就開始走時裝展的第一批黑人超模哈蒂森（Bethann Hardison），剛滿80歲後不久，2022年10月就出現在時尚內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）的活動上。

資深素人也有舞台

對90年代的懷舊情懷，也帶動了各界對「資深」超模們的興趣，包括當年被時尚界譽為「The Big Five」的「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）和克莉絲蒂特林頓（Christy Turlington）。

不過從平面廣告到社群媒體等各產業對資深模特兒的需求全面激增，素人面孔也隨之愈來愈常見。Ford Model經紀公司的全球總監Georgia Makely-Schraeder表示，過去只想找年輕、削瘦模特兒的品牌，現在愈來愈有彈性，甚至特別要找更自然或不論年紀的人選。這對模特兒經紀產業是前所未見。

對鄧絲康姆而言，身為一個90高齡的模特兒，自己的工作是「溝通」：「你並不是個完美的人；你只是所有人都期許自己能變成的樣子。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】