墨西哥在逃大毒梟擁吻火辣模特兒　只因對方一動作讓行蹤曝光被捕

惡名昭彰的墨西哥毒梟貝爾杜戈（Brian Donaciano Olguin Berdugo）被近200個國家通緝，一輩子小心翼翼掩藏自己網絡上和線下的行蹤，但為愛不惜拋頭露面，和模特兒女友在人來人往的觀光景點甜蜜擁吻，最後卻因女友一時大意，在Facebook上傳的一張合照敗露行蹤，結果在哥倫比亞慘遭逮捕。



根據《鏡報》，現年39歲的貝爾杜戈更廣為人知的暱稱是「皮特」（Pitt），被認為是在今年2月入境哥倫比亞，代表勢力強大的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel），與哥倫比亞革命軍（FARC）進行可卡因交易，並在完成交易後前往哥倫比亞西南部城市卡利（Cali）與這名女模特兒見面。

當地媒體報道，貝爾杜戈和這名女模特兒約會期間忽視所有安全問題，不僅在豪華公寓共度幾個晚上，還陪她一起參觀著名觀光景點，並留下甜蜜擁吻照。事後這名女模特兒將照片上傳臉書，美國緝毒局（DEA）馬上通知哥倫比亞緝毒警察。此外，貝爾杜戈還被監視器拍到，在哥倫比亞第二大機場何塞．瑪麗亞．科爾多瓦國際機場和另一名女子同行。

🚨Capturado en Cali alias ‘Pitt’ integrante del cartel de Sinaloa.



Con información de la DEA, a través del apoyo interagencial,se prendieron alarmas en nuestro país para iniciar la búsqueda del narcotraficante quien fue capturado mediante un operativo coordinado por los 2 países pic.twitter.com/D3QzmbwQGY — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) April 8, 2022

哥倫比亞情報官員持續跟蹤貝爾杜戈，監視2周後終於在卡利市一處公寓大樓將他逮捕。他目前遭到拘留，即將被引渡到美國，律師正極力阻止。據報道，當地警方已收到逾20萬英鎊的賄賂，以求釋放貝爾杜戈。

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