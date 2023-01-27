日本北海道JR錯估降雪量　列車卡路軌停駛　乘客暴風雪中逃離車廂

日本1月24日至26日迎來「十年一遇」等級的超強寒流，本就寒冷的北海道地區更是暴風雪肆虐，上百班電車被迫停駛，更因為JR當局錯估降雪量，有些電車發車後，就被卡在軌道上動彈不得。日媒報道，由於下雪能見度差，1月26日有362班電車停駛，火車從前日一直堵到天亮，乘客只能在一片暴風雪中逃離車廂，連月台上都滿是茫茫白雪。



據日媒《STV NEWS》報道指出，1月26日有362班列車停駛，其中包括33列特快列車；從當事人拍攝的影片中可以看到，乘客只能藉由梯子爬下電車，車廂外更是大雪紛飛，狂暴的風雪讓人完全看不清四周景物。

列車乘車無奈走出電車時狀況：（按圖了解）

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JR電車函館線的豐幌車站附近，有數班電車堵在鐵軌上長達4個多小時，就連一向習慣寒冷的北海道居民都感到訝異，乘客表示：「雖然以前也有過好幾次電車誤點，但像這樣被困住還是第一次。連列車長都說，他根本沒想到會下這麼大的雪。」

報道指出，所幸最終沒有人受傷，車上乘客全部都轉乘上了別輛電車。更誇張的是，連候車月台、樓梯等處全部都積起了厚厚的白雪，鐵軌上也全部都是雪。有來自福岡的遊客表示，不少人因大雪被困，但也感到無可奈何，「誰叫我們的對手是大自然呢」。預計這波大雪至少會影響到今日傍晚。

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