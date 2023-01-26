【日本寒流】日本正面臨寒流的侵襲，多地錄得低溫，甚至下暴雪。有城市最低錄得 -10度。受惡劣天氣影響，日本不少地區有多條道路及鐵路暫停行車，大家前往日本前，宜先帶備足夠禦寒衣物及準備應急安排！

日本寒流！多地出現暴雪 市區最低錄得-10°C！大阪也錄得–0.6°C

日本暴雪已持續數天，近乎全國直到今日仍處於嚴寒狀態。除沖繩縣外，日本今晨各縣錄得攝氏0°C或以下低溫，亦有降雪。熱門旅遊城市大阪、福岡分別錄得 –0.6°C及0.8 ℃，緯度較高的名古屋、東京、仙台則錄得 –3.3°C、–3.4°C以及−5.0 ℃。大城市之中，札幌最為寒冷，錄得 -10.2℃。

日本多地於1月26日所錄得之溫度（圖片來源：ウェザーニュース）

今次寒流影響不凡，較少下雪的九州亦有出現暴雪。日本氣象廳向九州多個地區發出「積雪注意報」或「風雪注意報」，提醒民眾及早制定避難方案。長野縣的菅平今晨錄得 –27°C，使當地成為全日本最低氣溫之處。而在北海道，有部分地區錄得時速超過130公里的陣風——相對於香港十號颶風訊號的風力。

受暴雪影響，日本有多條道路及鐵路暫停行車。其中，早前關西國際機場連接臨空城的連絡橋曾因大風雪而封閉，有香港旅行團因而於入境後滯留機場。而近畿地區的新名神高速公路上，積雪頗厚，多部車輛被迫滯留於公路上。

日本氣象廳估計嚴寒天氣將持續一段時間。為確保健康及安全，準備出發到日本的朋友，宜先準備好足夠禦寒衣物，以免得到低溫症。此外，自駕遊的朋友應時刻注意路面情況及於結冰的路面上減速行駛。若不幸遇上厚厚積雪而被困路上，應報警求助。