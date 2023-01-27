以色列空襲加沙　回應巴勒斯坦發射火箭彈

以色列國防軍1月26日在約旦河西岸城市傑寧（Jenin）在難民營進行突擊搜查，與巴勒斯坦人發生衝突，9名巴人死亡，當中包括1長者。這是20年來以巴衝突中傷亡人數最多的一次。之後以軍指摘巴人自加沙向以南發射5枚火箭彈。

新華社1月27日引述以色列國防軍27日淩晨說，該國防空系統成功攔截其中2枚火箭彈。目前暫無人員傷亡報告。

以色列南部接近加沙地帶的數個城鎮26日深夜響起防空警報，以軍隨後確認其防空系統攔截2枚來自加沙地帶的火箭彈。

5枚火箭彈中有2枚分別落入空曠地點及加沙地帶。以軍之後對巴勒斯坦進行空襲。

暫未有組織就火箭彈襲擊承認責任。

加沙當地消息人士告訴半島電視台，以色列戰機襲擊加沙地帶中心的al-Maghazi難民營，27凌晨至少進行13次空襲。加沙市以南的社區al-Zaitoun，以及位於加沙北部的拜特哈嫩（Beit Hanoun）以東空曠地點都受襲。

以軍26日上午在約旦河西岸北部城市傑寧與巴勒斯坦人發生衝突，至少9名巴勒斯坦人死亡。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）當天晚些時候發表聲明稱，會讓以色列為這一行為「付出代價」。

巴以地區緊張局勢近期有所加劇。以軍在約旦河西岸多個地區展開搜捕行動，與當地巴勒斯坦人發生衝突並造成傷亡。

巴勒斯坦26日宣布停止同以色列進行安全協調，以回應以軍在約旦河西岸打死9名巴勒斯坦人。

半島電視台27日稱，阿聯酋、中國和法國要求聯合國安理會開會，27日會就26日的以巴衝突召開閉門會議。下週訪問埃及、以色列及約旦河西岸的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦料將談及以巴局勢。