韓國最大在野黨黨魁李在明涉地產弊案到案受查

韓國最大在野黨共同民主黨黨代表李在明（Lee Jae-myung），星期六（1月28日）以嫌疑人身份到案，就慰禮新城和大莊洞地產弊案接受檢方調查。



韓聯社報道，這是大莊洞地產弊案2021年9月浮出水面後，李在明時隔一年四個月到案受審，距離他就「城南足球俱樂部贊助金」一案到水原地方檢察廳城南支廳接受調查僅過18天。

李在明星期六上午10時20分許乘車抵達首爾中央地方檢察廳，下車後向支持人士致意。他在檢察廳前接受採訪時說：「這裏是（韓國總統）尹錫悅的檢察官獨裁政權破壞法制、憲政秩序的現場。而我們將堂堂正正地與之對抗。」

李在明還說，通過他即將向檢方提交的書面陳述材料，可以充分顯示檢方的主張有多麼荒唐，客觀的真相是什麼。

對於記者稱部份涉案人做出了不利於李在明供述的提問，李在明沒有回應。

李在明涉嫌在擔任城南市長時期，作為慰禮新城、大莊洞開發項目的最終決策者，向民間開發商透露城南市和城南都市開發公司內部機密，使開發商獲得巨額收益。他還涉嫌決定刪除超額利潤回收條款，使城南市無法取得追加利潤，給城南市造成巨額損失。

檢方認為，民間開發商通過官商勾結，從大莊洞開發項目和慰禮新城開發項目中分別謀取7886億韓圜和211億韓元的不正當利益。檢方還認為，李在明通過時任城南市長政策秘書鄭鎮相等親信，收受民間開發商提供的選舉資金等援助。

李在明全盤否認相關嫌疑，稱城南市從各種開發項目中收回了總價值5503億韓圜的收益。

負責調查此案的中央地方檢察廳反腐搜查第一部和第三部，已為追究李在明的責任準備了長達100頁的審訊問題。李在明將提交33頁的書面陳述替代作答。

本文獲《聯合早報》授權轉載

