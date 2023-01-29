北約秘書長籲加深與韓國合作　應對中俄朝及全球性威脅

北約（NATO）秘書長秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）1月28日抵達韓國進行訪問。他在起程前一天的27日於北約總部接受韓媒專訪，稱堅信北約應加強與韓國合作，態對全球性威脅。



斯托爾滕貝格接受韓聯社訪問時稱，不同地區的安全問題日益相互關聯，印太地區所生之事對歐洲與北約極為重要，反之亦然。他說有必要應對各種全球威脅和挑釁。

他在訪問中指出，北約的實際目標是實現無核世界。他稱，在核武存在的情況下，北約將一直保持核同盟的性質。他說，在中國、俄羅斯及朝鮮擁有核武的情況下，若沒北約同盟，將是非常危險的事情。

斯托爾滕貝格說：「中國正在大力投資新的現代軍事能力——射程可達北約所有領土的遠程導彈——並正在顯著、迅速地擴大其核能力。」他說：「我們看到中國也如何脅迫和恐嚇國家，例如在南海地區，這對全球貿易和航行自由很重要。」

他強調說：「我們需要應對這些全球威脅和挑戰，包括來自中國的挑戰，而這樣做的一種方式當然是與該地區的合作夥伴更密切地合作。」

韓聯社29日在報道中分析，在俄烏戰爭持續的背景下，他先後訪問韓國及日本，背後原因可能是意識到中國影響力擴大。

北約及斯托爾滕貝格過去數年多次提及所謂的「中國威脅」。北約峰會2021年6月14日發布公報，首次稱中國對北約構成「系統性挑戰」。同年10月8日，斯托爾滕貝格表示「中國展示經濟和軍事力量欲恫嚇他國，歐洲、美國及盟國必須共同應對挑戰」。來到2022年12月1日，他稱中國雖然對北約帶來安全及價值挑戰，但不應視之為敵手。