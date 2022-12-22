都要中國調停俄烏戰爭　西方怎不反求諸己？

12月20日，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）與中國國家主席習近平通電話，時長60分鐘，話題除了中德關係以及當前疫情外，還包括了俄烏戰爭。

施泰因邁爾表示，德國決心支持烏克蘭，歐洲已為能源危機作好準備，不會對莫斯科的威脅退讓。其更強調，俄羅斯出兵後，烏克蘭的防衛能力和歐洲的向心力反而變得更強，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）完全錯估形勢。

同時，施泰因邁爾感謝習近平對俄羅斯威脅使用核武器進行反駁，強調結束戰爭、俄羅斯撤軍以確保烏克蘭主權，符合歐洲和中國的共同利益，希望習近平能督促普京、發揮對克宮的影響力，結束俄羅斯對烏克蘭的入侵。

而就在12月21日，習近平會見了應邀訪華的統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。據新華社報道，習近平於會晤期間表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，並希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

但如此勸和表態，又似乎與西方期待的「督促普京、發揮對克宮的影響力、結束俄烏戰爭」有所不同。

當地時間2022年9月15日下午，國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館同俄羅斯總統普京舉行雙邊會見，就中俄關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。（新華社）

討論中國調停的用意

回顧過往，自2月24日俄烏戰爭爆發以來，西方便不時討論中國可能的調停角色，並呼籲北京有所行動，卻又似乎對後者一貫的勸和促談視而不見。

平心而論，如此反覆要求又無視對方行動，已不只是單純的資訊疏漏，而是中國所為顯然與西方所求存在分歧。至於分歧何以出現，恐怕不離西方的「醉翁之意不在酒」，以及背離現實的緣木求魚。

首先，許多西方媒體、政治精英之所以探討中國的斡旋角色，用意不是停止俄烏戰火，而是出於鞏固「中俄威脅論」的鬥爭心態，為北京不肯參與聯合制裁而見獵心喜，並希望在俄羅斯深陷輿論泥淖的同時，也將中國一起打為「富有侵略野心的獨裁國家」。

在此脈絡下，討論中國對俄烏戰爭的斡旋只是名目，其真正要形塑的政治氛圍，是暗示「中俄關係極佳，中國分明有能力影響俄羅斯、讓其停戰，卻始終不肯出力，顯然是希望烏克蘭民眾的苦難持續」，故其所謂中國要如何斡旋，潛台詞實是「中國會如何逼迫烏克蘭」；所謂中國何時會介入調停，其實是在責問「中國為何還不阻止俄羅斯」；所謂中國要如何說服俄羅斯，其實是在猜測「中俄要如何進行分贓」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）2019年4月26日訪問北京期間，與中國國家主席習近平（中）的妻子彭麗媛（右）握手。（Getty）

簡言之，以輿論鬥爭為目的，討論中國會否、要如何調停俄烏戰爭，根本無益於現實世界的衝突斡旋，因為北京不論如何行動，都只能淪為被批判的標靶。當中國與歐美之外的全球多數國家立場一致，不支持俄羅斯對烏克蘭四地擁有主權、卻也不肯參與歐美主導聯合制裁時，西方便抨擊北京姑息侵略；當北京呼籲各方進行對話，卻又被認為做得不夠、沒有確實發揮對俄影響力，歸根結柢，還是姑息侵略。對發動攻勢者來說，其潛意識中根本不希望俄烏止戰，更不希望北京真的成功勸和，因為只有殘酷場景不斷上演，其才能持續對中國的輿論放血。

當然，西方不僅有「醉翁之意不在酒」的討論，部分輿論亦希望中國能真實出力，只是這般期待有些不切實際。

首先，此派輿論大體接受「中國對俄羅斯影響力巨大」的基礎假設，故其認為中國應能在外交解決上扮演角色。然種種看似奉承的呼籲，美其名是「希望中國發揮影響力」，實際上卻是要北京在西方、烏克蘭沒有任何正面表示與讓步的情況下，費心說服俄羅斯停戰撤軍，甚至加入對俄制裁、迫使莫斯科屈服，最後讓普京冒着政權垮台的風險，承認俄羅斯要負戰爭的全部責任、承受不知何時才能停止的經濟制裁，同時放棄在烏東與克里米亞的多年經營。

平心而論，要促成此一結局，除非烏軍、北約能在物理意義上大規模殲滅俄軍，擊潰俄羅斯的戰爭意志，否則包括中國在內的任何國家，都不可能光憑外交斡旋，就調停出這般俄羅斯全盤皆輸的結局。此外這一過程必然犧牲中俄關係，在西方集體圍堵中俄的國際環境下，北京究竟有何動機與誘因，非要這般自討苦吃？

12月7日，烏克蘭基輔，女士帶着寵物狗散步。（Reuters）

西方仍須反求諸己

歸根結柢，在趁機炒作「中俄威脅論」者的盤算內，其本就無意見到中國出面斡旋，而是要借指責「中國為何不斡旋」，來強化意識形態戰線，鞏固「民主世界對抗獨裁國家」的宣傳敘事，遮掩自己的治理無能；而在希望中國真正發揮作用的陣營內，西方的貪婪與自私更是顯露無遺，其一來不敢違逆援助烏克蘭的政治正確，二來不敢以今日的現實主義盤算，否定昨日高唱理想主義的自己，故只能持續呼籲中國充當說客勸服俄羅斯，好讓自己能不費吹灰之力坐等戰爭結束。簡言之，便是分明打腫臉充胖子，卻還妄想名利雙收；希望能逃避放棄烏克蘭的政治難題，卻要求中國自我割肉、執行不可能的任務。

從眼下戰場局勢來看，若西方眼下的最高目標真是停下俄烏戰火，便只有三個選項：第一，加碼在烏克蘭的軍事投入，甚至不惜讓北約直接參戰，冒着核決戰的風險，在軍事上徹底擊潰俄軍，迫使其停下攻勢；第二，降低或停止對烏克蘭的援助，一如其在越南與阿富汗所為，最終失去優勢的基輔只能被迫簽署城下之盟，對俄羅斯進行讓步，戰事烈度亦將大幅下降；第三，正視俄羅斯的相關要求，不論是否邀請基輔參與，開始就相關條件與俄方進行秘密談判，包括烏克蘭「入俄四地」是否再舉行受國際監督的自決公投、如何確保克里米亞往後的民生安全、烏克蘭究竟能實質北約化到何種境地等。

而上述一、二點中，顯然沒有中國的發揮空間。畢竟歐美才是實質介入戰爭的當事方，既對俄羅斯施以大規模制裁，更向烏克蘭送去源源不絕的軍火，北約情報偵查體系亦實質進場參戰；反觀中國自俄烏戰爭爆發以來，便始終堅守不軍援俄羅斯的政治原則，即便中俄關係有所升溫，中國也未曾打破此一堅持，故在提高或降低軍援的相關議題上，中國雖能勸和促談，卻沒有直接操控的話語權。

2021年6月16日，美國總統拜登（左）和俄羅斯總統普京於瑞士日內瓦會晤。美國和北約持續拒絕建立涵蓋俄羅斯的歐洲安全框架，乃至持續以「俄羅斯威脅」形成對俄安全威脅，是為2022年烏克蘭危機的根本原因。（Getty）

而在第三點上，中國的勸和促談當然與此方向相符，卻同樣不能跳過西方的配合。這場戰爭雖名為俄烏戰爭，實際上卻是俄羅斯與美國、北約以及其附庸國家集團的總體戰，中國不可能在沒有美國表態的情況下，便直接與俄羅斯及烏克蘭就四地歸屬、克里米亞安全、烏克蘭要如何與北約互動等相關議題達成協議，畢竟烏克蘭在經歷2000年以降的兩次顏色革命後，已是一個美國高度滲透與宰制的附庸國家。

而以此次德國總統發言為例，其強調德國已決心支持烏克蘭，歐洲已為能源危機作好準備，不會對莫斯科的威脅退讓。若此言不是虛張聲勢，則可以研判德國將持續援助烏克蘭，而只要西方不願停止或降低援烏水平，基本上第二點路線都將窒礙難行，外界恐怕只能期望西方加碼導致俄軍攻勢崩潰、開展秘密談判等兩條路。但在畏懼核風險的焦慮下，要大幅加碼對烏軍事投入並不現實，故如今仍是交戰下的秘密談判較有可能。

然如前所述，中國或許能呼籲各方對話，甚至是充當協調平台，正如土耳也其曾扮演相關角色般，邀請美歐俄烏各方的秘密代表前來談判，卻不太可能跳過美歐直接調停俄烏衝突，促成兩國簽定停火協定，因為中國不能代替北約、美國來向俄羅斯承諾相關保證與條件，也難以給予烏克蘭實質的安全承諾。

故若西方當真希望戰事能以談判結束，也希望中國能發揮一定作用，建立俄羅斯對談判的信心，那麼西方真正要做的，便不該是在各大外交場合頻繁放話，看似吹捧實則道德綁架，而是要直面談判可能涉及的現實議題，放棄各種不切實際的堅持，例如要求俄軍撤出克里米亞等，才能為中國的斡旋創造空間，也才能為戰事的終結創造條件。