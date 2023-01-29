輝瑞被指考慮「研發變種新冠病毒」　公司否認

美國右翼調查組織「真相工程」（Project Veritas）一段影片顯示一位名為Jordon Trishton Walker、被指是美國輝瑞藥廠（Pfizer）研發部主管的男子表示，輝瑞考慮自行研發新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株，他還將疫苗生意稱為「搖錢樹」。輝瑞1月27日發聲明否認進行有關研究。



輝瑞發聲明指，輝瑞與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發新冠疫苗時，輝瑞沒進行「增強功能」（Gain of function）或「定向進化」（Directed evolution）病毒研究。

聲明還稱，「我們與合作方合作研究的是，將原始新冠病毒用於表達來自新的『受關注的變種』的棘蛋白。」

內文提及，這研究可快速評估現有新冠疫苗誘導抗體去中和新發現的變異病毒株的能力。「我們通過同行評審的科學期刊提供這些數據，並將其作為確定是否需要改進疫苗的步驟之一。」

輝瑞強調，基於合理科學的事實訊息，對克服疫情至關重要，公司仍致力於提高透明度，幫助減輕這種疾病帶來的破壞性負擔。

《福布斯》網站1月28日發布報道，撰文分析影片的Bruce Y. Lee稱影片看來是一段偷拍的影片，影片畫面粗糙，而且拍攝的角度相當尷尬。片中一名「真相工程」稱之為Jordon Trishton Walker、被指是負責戰略運營和mRNA科學規劃的研發部總監的男子對一名未具名的採訪者回答問題。

撰文者指出，可疑的是，在Google上進行搜尋未能發現任何有關這個人的姓名與職銜的、可供核實其身份的合法資料來源。在LinkedIn上搜索亦並沒找到任何可驗證的個人資料，只是一些試圖傳播他名字的賬號。此這段影片看來是經過剪接併接。